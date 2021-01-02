«Последний богатырь: Корень зла» открывает Новый год с рекорда

В первый день нового года семейное фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА (WDS) с огромным отрывом возглавило национальный кинопрокат. Согласно предварительным даным, в активе картины на старте порядка 152 млн рублей. Это лучше предыдущих рекордных сборов за 1 января, которые в прошлом году были в активе ХОЛОПА (147,6 млн рублей). Более подробно о предварительных результатах проката 1 января 2021 года читайте в материале, нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве»

02.01.2021 Автор: БК