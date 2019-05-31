Фестиваль сериалов «Пилот» открыл прием заявок

Российский фестиваль сериалов «Пилот» начинает отбор заявок для участия в смотре. Об этом сообщили его организаторы на пресс-конференции, прошедшей в Москве. Отбор продлится до 19 июля. Фестиваль ждет заявок от сериалов классического или большого хронометража, запланированных для показа на ТВ или в Интернете. Короткометражные сериалы в конкурсе участвовать не будут.

Программным директором смотра является кинокритик Егор Москвитин, а президентом − режиссер и продюсер Валерий Тодоровский. Среди членов попечительского совета фестиваля − Игорь Толстунов, Федор Бондарчук, Сергей Сельянов, Александр Акопов и многое другие именитые продюсеры.

Российский фестиваль сериалов «Пилот» в городе Иваново будет проводиться во второй раз. В этом году его сроки сокращены: показы пройдут в течение одного уикенда: с 20 по 22 сентября 2019 года. Организаторы отметили, что это позволит привлечь к фестивалю больше звездных гостей и представителей прессы. Смотр стал компактнее в том числе за счет сокращения участников основного конкурса: год назад в нем было сразу двадцать проектов, а на этот раз будет меньше. Кроме того, в этом году фестиваль надеется стать дискуссионной площадкой для встреч представителей индустрии, а потому здесь может появиться деловая программа.

C 2019 года официальный партнером и постоянной московской площадкой фестиваля «Пилот» является киноцентр «Октябрь». Здесь будут проходить столичные премьеры участников смотра.

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31.05.2019 Автор: Артур Чачелов