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Британская компания приобрела права на дистрибуцию российского мультсериала

Речь идет о проекте «ПинКод» группы компаний «Рики»

Британское агентство по лицензированию и цифровой дистрибуции Edutainment Licensing приобрело права на дистрибуцию анимационного сериала «ПинКод» у международной продакшн и дистрибьюторской компании FUN Union (совместное предприятие Группы Компаний «Рики» и ее китайского партнера). Теперь российский мультсериал выйдет в Австралии, Великобритании и Новой Зеландии, а также будет транслироваться в школах и библиотеках цифровых платформ по всему миру.

«Мы рады сотрудничеству с FUN Union, благодаря которому сможем предложить качественный, мотивирующий, развлекательный и образовательный контент нашим партнерам», – говорит Дениз Дин, владелица Edutainment Licensing.

«Наш сериал – это отличный способ познакомить детей от 6 до 11 лет со сферой STEM (Наука, Технологии, Инжиниринг и Математика), – комментирует генеральный директор гонконгской компании FUN Union Диана Юринова. – Edutainment Licensing специализируется на дистрибуции подобного контента, и поэтому мы не можем представить лучшего партнёра для нашего сериала «ПинКод». Современные дети удивительно креативны, изобретательны и любопытны. Они вдохновляют нас каждый день».

«ПинКод» – научно-познавательный спин-офф сериала «Смешарики», в котором дети знакомятся с миром инноваций, технологий и открытий. Основная задача проекта – вовлечение детей в мир научных открытий, развитие их творческих и изобретательских способностей. Явления науки и техники объясняются через познавательные и увлекательные исследования и эксперименты. Вместе с уже полюбившимися круглыми героями зрители делают множество открытий, узнают интересные научные теории и переживают захватывающие приключения. Сегодня «ПинКод» присутствует в более в 50 странах, а количество просмотров на YouTube превышает 1 миллиард.

FUN Union – производитель образовательного контента и глобальный дистрибьютор, ориентированный на детей в возрасте от 2 до 10 лет. Компания специализируется на позитивных и вдохновляющих анимационных фильмах, которые помогают в развитии основных жизненных навыков, а именно коммуникации, взаимодействию, креативности и сознательному мышлению. С 2017 года FUN Union, имеющая офисы в Пекине и Гуанчжоу, занимается продвижением и дистрибуцией анимационных флагманов Группы Компаний «Рики» – сериалов «Смешарики», «Малышарики», «ПинКод», «Панда и Крош». 

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12.02.2020 Автор: Артур Чачелов

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