«Пионеру» предъявлены новые претензии из-за показа «Смерти Сталина»

Министерство культуры подготовило новые протоколы о нарушении закона кинотеатром «Пионер». Речь идет о фактах демонстрации фильма СМЕРТЬ СТАЛИНА, после того как было объявлено о решении ведомства отозвать у картины прокатное удостоверение. Об этом «Коммерсанту» расказал адвокат Юлий Тай, представляющий интересы кинотеатра.

Вместо одного предписания о нарушении ведомство Владимира Мединского решило выписать сразу пять – за каждый показ фильма. При этом показы 25 и 26 января чиновники расценили как отдельное правонарушение: таким образом, три протокола вынесены за однократное нарушение и два – за повторное. Кроме того, в Минкультуры обнаружили, что в электронной системе ЕАИС есть 16 проданных билетов на этот фильм, за которые не были возвращены деньги. Это истолковали как еще одно нарушение закона.

Кинотеатр уже получил повестку в суд на рассмотрение этого административного дела. Заседание состоится 22 февраля. «Участники по этому делу – Минкульт как административный орган, который привлекает по делу, и мы, «Пионер», – привлекаемое к ответственности лицо», – уточнил адвокат Юлий Тай в интервью RNS.

Кинотеатр могут привлечь по статье 14.58 Кодекса об административных правонарушениях – «Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм». Этой статьей предусмотрена ответственность в виде штрафа для кинотеатра в размере от 100 до 200 тысяч рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток. Напомним, что ранее мировой суд оштрафовал «Пионер» на 80 тысяч рублей за показ без прокатного удостоверения фильма ДИВАН СТАЛИНА. Это решение кинотеатр намерен обжаловать.

Тем временем в Сыктывкаре в суде рассматривается иск к Министерству культуры о незаконном отзыве прокатного удостоверения фильма СМЕРТЬ СТАЛИНА. Его подали правозащитник Эрнест Мезак и московский фотограф Роман Голосун. Они посчитали, что решение ведомства нарушает Конституцию, а само министерство перед проведением процедуры отзыва прокатки не имело доказательств того, что фильм содержит запрещенную законом информацию. Интересно, что этот суд уже успел отклонить просьбу Минкультуры не рассматривать дело из-за наличия похожего иска в суде Саратовской области, а также согласился приобщить к делу видеозапись заседания общественного совета при Минкультуре от 22 января 2018 года, где министр Мединский говорит, что формальных оснований для отзыва ПУ нет. Впрочем, пока процесс в Сыктывкаре пришлось перенести на 14 марта: оказалось, что дистрибьютор картины, компания «Вольга», и кинотеатр «Пионер» не получали копии административных заявлений, касающихся фильма, и не смогли вовремя ознакомиться с делом.

19.02.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ, RNS