Кинокомпания «Пионер» будет выпускать в кино мультсериалы ГК «Рики»

Группа компаний «Рики» и кинокомпания «Пионер» начинают сотрудничество и запускают совместный проект СМЕШАРИКИ И ДРУЗЬЯ В КИНО. Стороны договорились о регулярных показах на большом экране популярных российских анимационных сериалов «Фиксики», «Смешарики», «Тима и Тома» и нового мультпроекта «Бодо Бородо». Он стартует 6 мая 2021 года.

Также в рамках проекта запланирована эксклюзивная премьера нового сериала ГК «Рики», подробности о которой будут раскрыты позже.

Каждый месяц в кинотеатрах по всей России зрителей будут ждать новые серии уже хорошо знакомых и любимых мультсериалов. В программу показов также войдет образовательный проект ГК «Рики» и онлайн-кинотеатра IVI «Бодо Бородо» о веселом горе-учителе, который не умеет читать и писать, но может очень многому научить в шутливой интерактивной форме.

«Аудитория уже давно знакома с проектами «Фиксики», «Смешарики» и «Тима и Тома», у которых сейчас выходят новые серии, − рассказывает генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева. − Премьера сериала «Бодо Бородо» состоялась четыре месяца назад, главный герой уже полюбился маленьким зрителям и набирает популярность. Также мы запланировали эксклюзивную премьеру нашего нового проекта от группы компаний «Рики», которая состоится немного позже. Мы с большим удовольствием покажем широкой публике новые и хорошо известные мультсериалы, которые подарят позитивные эмоции и полезные знания. Это стало возможно благодаря нашему партнерству с кинокомпанией Пионер».

«Мы невероятно рады началу глобального сотрудничества с лидирующей компанией российского анимационного рынка, − отмечает Александра Геллер, генеральный директор кинокомпании «Пионер». − Это огромное счастье – после такого тяжелого периода подарить зрителю возможность увидеть в кинотеатрах любимых героев и насладиться качественными и добрыми мультфильмами. Мы уверены, что сейчас это важно как никогда!».

Каждый выпуск будет представлен в удобном для зрителей и кинотеатров формате – 40 минут экранного времени. В первый выпуск проекта, который стартует 6 мая, войдут серии из новых сезонов трех сериалов – «Фиксики», «Смешарики» и «Бодо Бородо». В дальнейшем портфель проектов будет пополняться.

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02.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Пионер