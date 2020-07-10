«Заражение» стало самым распираченным фильмом I полугодия

Лента Стивена Содерберга ЗАРАЖЕНИЕ стала самым распираченным фильмом первой половины 2020 года. Картина уверенно возглавила топ, составленный по количеству обнаруженных в Сети пиратских копий. Данный чарт специально для БК составили специалисты Group-IB.

У «успеха» ЗАРАЖЕНИЯ сразу несколько причин. Фильм о неизвестном вирусе, вышедший еще в 2011 году, оказался пророческим и невероятно актуальным из-за пандемии, карантина и режима самоизоляции. При этом, во всех легальных онлайн-кинотеатрах он предлагался исключительно за дополнительную плату.

Остальные места топа самых распираченных фильмов первого полугодия занимают куда более свежие проекты. Так, второе и третье места у криминальной комедии ДЖЕНТЛЬМЕНЫ и фантастического экшна БЛАДШОТ. При этом, замыкает топ-10 еще одна «новая классика» − фильм Кристофера Нолана НАЧАЛО, выпущенный еще в 2010 году. Его присутствие, вероятно, обусловлено тем, что следующий фильм режиссера − ДОВОД − в последние месяцы постоянно находится в активном информационном поле, так как его выпуск связывали с процессом открытия кинотеатров после карантина.

Подробнее о рейтинге самых распираченных проектов первой половины 2020 года можно будет прочитать в электронной рассылке БК, которую подписчики получат в пятницу, 10 июля. В ней же будут данные по просмотрам в легальных онлайн-кинотеатрах в июне и цифры самых рейтинговых кинофильмов общедоступного федерального ТВ во втором квартале 2020 года.

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10.07.2020 Автор: Артур Чачелов