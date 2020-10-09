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Названы самые популярные у российских пиратов фильмы 2020 года

БК получил данные за первые три квартала

Специально для БК компания Group-IB подвела итоги активности кинопиратов за прошедшие три квартала 2020 года. Согласно полученным данным, наибольший интерес вызвал контент, показанный на  американских онлайн-платформах.

Так, лидером топа неожиданно стал проект Apple TV+ БАНКИР режиссера Джорджа Нолфи − основанная на реальных событиях драма о чернокожих бизнесменах из 50-х годов XX века. Второе место оказалось у еще одного проекта с ретро-темтикой, показанного на Apple TV+ − военной драмы ГРЕЙХАУНД с участием Тома Хэнкса. Замкнул тройку лидеров пиратского рейтинга проект Netflix с Крисом Хэмсвортом в главной роли ТАЙЛЕР РЕЙК: ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ.

Интересно, что первые два проекта в официальных источниках были доступны только с русскими субтитрами, а третий выходил в качественном официальном дубляже. 

Но не только лишь контент онлайн-платформ интересовал российских кинопиратов в 2020 году. В десятку самых распираченных проектов попал прокатный хит студии Warner Bros. ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН, хорошо отработавший в кинотеатрах триллер Universal  ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА, фантастический экшн Fox ПОД ВОДОЙ. Эти картины заняли шестое, седьмое и десятое места соответственно.

Топ-10 самых распираченных фильмов по итогам девяти месяцев 2020 года выглядит так:

1. БАНКИР
2. ГРЕЙХАУНД
3. ТАЙЛЕР РЕЙК: ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ
4. ПРОЕКТ POWER
5. АМЕРИКАНСКИЙ ОГУРЧИК
6. ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН
7. ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
8. БЕСШУМНЫЙ
9. ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ
10. ПОД ВОДОЙ

Полный топ-20 пиратских фаворитов за три квартала и за сентябрь 2020 года будет опубликован в электронном выпуске БК, который подписчики получат вечером в пятницу, 9 октября. 

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09.10.2020 Автор: БК

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