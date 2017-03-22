«Зеркала» пиратских сайтов хотят блокировать до суда

Механизм досудебной блокировки «зеркал» пиратских сайтов предлагают обсудить при принятии поправок к существующему законодательству в сфере борьбы с нелегальным контентом. С такой инициативой выступил президент отраслевой ассоциации Медиа-коммуникационный союз (МКС) Павел Степанов. Предложение прозвучало 21 марта, на форуме Connected Future.

Это дополнение помогло бы ускорить борьбу с пиратством, считают эксперты. В нынешней редакции поправок Роскомнадзор сможет блокировать такие ресурсы только на основании решения суда. Соответствующий пакет поправок уже разработало Минкомсвязи. Инициатива о блокировке «зеркал» (точные копии пиратских сайтов, расположенные по другим адресам) подразумевает дополнение существующего законодательства терминами «производный сайт в Сети интернет», или «зеркало», а также ужесточение ответственности для Интернет-провайдеров, которые не выполнят предписанную блокировку. Для них предусмотрен штраф до 100 тыс. руб.

22.03.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК