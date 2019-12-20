Новости


В России вынесен первый в судебной практике приговор по делу о пиратском онлайн-кинотеатре

Осужден владелец сети нелегальных площадок для просмотра кино и сериалов

Красногорский городской суд Московской области вынес приговор по делу о сети подпольных онлайн-кинотеатров. Первый в российской судебной практике, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию компании Group-IB. Осужден владелец сети нелегальных интернет-площадок, живший в Подмосковье. Сетевой пират получил два года условно.

«Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности, − говорит руководитель департамента инновационной защиты интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин, чьи слова приводит «Коммерсантъ». −  Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится».

Разрушенная сеть пиратских онлайн-кинотеатров осужденного злоумышленника состояла из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал». На них можно было найти более 10 тыс. единиц контента, включая киноновинки, а также популярные сериалы. Этот контент владелец онланй-кинотеатров получал от крупнейшей сети доставки пиратских копий Moonwalk. Работа ее серверов была прекращена в октябре 2019 года. Рекламодателями пиратских сайтов являлись онлайн-казино, которые  через CDN-провайдеров поставляли готовый контент с уже вшитым в видеоряд рекламным блоком.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

20.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ

Новости по теме:

Медиахолдинги и интернет-компании продлили действие антипиратского меморандума

Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент в течение 6 часов

Минкультуры предложило наказание за запись и съемку фильмов в кинозалах

Star Media выходит на рынок борьбы с пиратством

Мединский назвал ущерб, наносимый киноотрасли пиратами


Самое читаемое

«Холодное сердце 2» взяло рубеж в полтора миллиарда рублей

Предварительная касса уикенда: «Полицейский с Рублевки» опередил «Джуманджи»

Подробнее
Локации, декорации, трюки и спецэффекты

Где и как снимали «Джуманджи 2: Новый уровень»

Подробнее
Для этого холдинг создал специальное подразделение

«Газпром-медиа» вложит 4 млрд рублей в контент Premier и другие цифровые проекты

Подробнее
Об этом сообщил продюсер продвижения фильма Владимир Пермяков

Третья часть «Полицейского с Рублевки» выйдет через год и будет мюзиклом

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 