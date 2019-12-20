В России вынесен первый в судебной практике приговор по делу о пиратском онлайн-кинотеатре

Красногорский городской суд Московской области вынес приговор по делу о сети подпольных онлайн-кинотеатров. Первый в российской судебной практике, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию компании Group-IB. Осужден владелец сети нелегальных интернет-площадок, живший в Подмосковье. Сетевой пират получил два года условно.

«Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности, − говорит руководитель департамента инновационной защиты интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин, чьи слова приводит «Коммерсантъ». − Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится».

Разрушенная сеть пиратских онлайн-кинотеатров осужденного злоумышленника состояла из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал». На них можно было найти более 10 тыс. единиц контента, включая киноновинки, а также популярные сериалы. Этот контент владелец онланй-кинотеатров получал от крупнейшей сети доставки пиратских копий Moonwalk. Работа ее серверов была прекращена в октябре 2019 года. Рекламодателями пиратских сайтов являлись онлайн-казино, которые через CDN-провайдеров поставляли готовый контент с уже вшитым в видеоряд рекламным блоком.

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20.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ