Трафик пиратских сайтов в мире вырос на 40%

Свежие данные от аналитиков лондонского агентства Muso показывают, что после объявления карантинных мер и режима самоизоляции на крупных территориях Европы и Северной Америки трафик на пиратских сайтах подскочил более чем на 40%.

Посещаемость сайтов потоковой передачи и загрузки фильмов выросла в США на 41,4%, а в Великобритании на 42,5%. Это данные за последние семь дней марта по сравнению с последними семью днями февраля. Аналогичная картина наблюдалась и в остальной Европе: в Италии число посещений пиратских сайтов с фильмами и сериалами за тот же период выросло на 66%, в Испании на 50,4%, в Германии − на 35,5%. Всплески пиратства на этих территориях коррелируются с датами введения карантина.

В Muso предположили, что всплеск пиратства примерно соответствует росту спроса на легальные услуги онлайн-кинотеатров. В качестве примера они привели данные от Netflix, который отчитался о рекордном росте числа подписчиков в течение первого квартала этого года. Стриминг-гигант частично объяснил его принудительным домашним заключением.

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27.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: THR