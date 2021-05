Стали известны самые популярные у пиратов фильмы в апреле

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания Group-IB составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в апреле. В Group-IB отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Самым популярным у пиратов в прошлом месяце оказался проект НИКТО Ильи Найшуллера. Примечательно, что в прокат фильм вышел 18 марта, а его цифровой релиз состоится лишь 10 июня. Большой интерес также вызвал неожиданный лауреат премии «Оскар» ОТЕЦ Флориана Зеллера, который только появится 2 июня в легальных онлайн-кинотеатрах.

Новинки видеосервисов также оказались в топ-10 распираченных картин. Так, МОРТАЛ КОМБАТ и ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА, которые ушли легально в онлайн через месяц проката, также расположились на первых строчках.

1. НИКТО (Nobody)

2. ОТЕЦ (The Father)

3. МОРТАЛ КОМБАТ (Mortal Kombat)

4. ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА (Godzilla vs. Kong)

5. БЕЗ ЖАЛОСТИ (Without Remorse)

6. ВИРТУОЗ (The Virtuoso)

7. ТРАФИК (Crisis)

8. ТОМ И ДЖЕРРИ (Tom and Jerry)

9. ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА (Shookum Hills / The Devil Below)

10. ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ (Nomadland)

14.05.2021 Автор: Виолетта Палий