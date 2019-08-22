В 2020 году появится еще один питчинг для детского и молодежного кино

В 2020 году у создателей детских и молодежных картин появится еще одна возможность найти финансирование для своих проектов. Ассоциация по развитию детского и молодежного кино, учрежденная в июле на базе киностудии «Союзмультфильм», заявила о намерении провести в следующем году питчинг таких проектов. Об этом сообщает ТАСС. Вместе с питчингом пройдет фестиваль готовых проектов той же направленности.

«Питчинг и фестиваль, которые в дальнейшем станут ежегодными, позволят нам увидеть и оценить уже созданные детские и молодежные фильмы современных авторов», − цитирует ТАСС президента ассоциации Алексея Покровского.

Ассоциация по развитию детского и молодежного кино была учреждена в июле 2019 года. Профессиональный орган займется развитием и поддержкой этого сегмента индустрии. Ее учредителями стали ООО «Союзмультфильм», АНО «Академия развития детского кино и телевидения Алексея Покровского» и ООО «2Д Целлулоид». Целью ассоциации является помощь в создании условий для производства детских и молодежных фильмов.

Сейчас организация будет заниматься формированием состава правления и рабочей группы, а также подготовкой стратегии развития детского кино. Состав правления и его председатель будут избраны в ближайшие месяцы.

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22.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС