Объявлен прием заявок на ХIV Московский Питчинг Дебютантов

Объявлен прием заявок на ХIV Московский питчинг, который пройдет рамках бизнес-площадки 42-го Московского международного кинофестиваля и Всероссийского Питчинга Дебютантов в Москве в конце апреля 2020 года. Питчинг пройдет в номинациях: «Полнометражное игровое кино», «Телесериалы», «Веб-сериалы», «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино», «Work-in-progress».

Призовой фонд в каждой номинации – 500 тыс. Также лауреаты и участники питчинга имеют возможность получить продюсерскую разработку, техническую поддержку и другие призы от партнеров конкурса.

Цель Питчинга – создание независимой площадки для сотрудничества молодых кинематографистов с инвесторами, ведущими продюсерскими компаниями, формирование новых трендов отечественного кино. Основные задачи Питчинга – стимулирование развития российского кинематографа; открытие новых имен в кинематографическом мире; презентация новых кинопроектов и поиск свежих идей для развития кино в регионах России; знакомство кинодебютантов с ведущими представителями киноиндустрии; максимальная реализация проектов, представленных на конкурс.

«В 2020-м году благодаря Фонду Президентских грантов мы проведем 25 конкурсов с общим призовым фондом 12,5 миллионов рублей, и 6 из них пройдут в рамках ММКФ − на крупнейшей фестивальной площадке в России, − рассказыввет Дмитрий Якунин, Секретарь Союза кинематографистов России, руководитель проекта «Всероссийский Питчинг Дебютантов». − С этого года мы начинаем активно сотрудничать с онлайн-платформами, которые заинтересованы в новом качественном контенте, и, уверен, Питчинг Дебютантов – именно та площадка, где могут родиться перспективные и оригинальные проекты».

К участию принимаются заявки от дебютантов, граждан или коллектива граждан Российской Федерации в возрасте до 35 лет (или свыше 35 лет- в соавторстве) на момент проведения питчинга, принимавшие участие на момент подачи заявки как сценарист/режиссер/продюсер:

- не более чем в одном полнометражном фильме в категориях «Игровое полнометражное кино», «Телесериалы» и «Веб-сериалы»;

- не более чем в 5 короткометражных фильмах, не считая студенческих работ, в категории «Игровое короткометражное кино»;

- не более чем в 3 документальных фильмах, не считая студенческих работ, в категории «Документальное кино»;

- не более чем в одном полнометражном фильме в категории «Work-in-progress».

Для участия в Питчинге в категориях «Документальное кино», «Игровое короткометражное кино», «Игровое полнометражное кино», «Телесериалы», «Веб-сериалы» необходимо заполнить Анкету – https://app.alltalents.ru/newproject/moscowpitching. Для участия в Питчинге в категории «Work-in-progress» необходимо заполнить Анкету – https://app.alltalents.ru/newproject/moscowpitching

Подача заявок на Питчинг и участие в Питчинге бесплатное.

Отбор заявок заканчивается 11 февраля 2020 года (включительно, в 23:59 по московскому времени) для категорий «Документальное кино», «Игровое короткометражное кино», «Игровое полнометражное кино», «Телесериалы», «Веб-сериалы» и 1 марта 2019 года (включительно, в 23:59 по московскому времени) – для категории «Work-in-progress».

В каждой заявке должен содержаться один проект. Заявки на участие, включающие в себя сразу несколько сценарных заявок, рассматриваться не будут. Участник Питчинга гарантирует, что обладает всеми полномочиями (исключительные права или соответствующее разрешение от правообладателей) для предоставления материалов для участия в Питчинге.

Организаторами Питчинга выступают Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов, Дирекции Московского международного кинофестиваля, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

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10.01.2020 Автор: БК