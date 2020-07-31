Подведены итоги Черноморского питчинга дебютантов

27-28 июля в Конгресс-центре отеля «Приморье Grand Resort Hotel» города Геленджик состоялся Черноморский питчинг дебютантов, организованный Союзом кинематографистов России, «Черноморской киностудией» и Департаментом инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края при поддержке Фонда президентских грантов, Ассоциации продюсеров кино и телевидения и Национального фонда поддержки правообладателей.

На питчинг было прислано 86 заявок, из которых в шорт-лист было включено 12 проектов авторов из Москвы, Подмосковья, Краснодара, Анапы, Сочи, Минеральных Вод. Главная задача питчинга – поддержка молодых кинематографистов юга России, а также знакомство представителей ведущих киностудий с кинематографическим потенциалом Краснодарского края.

Экспертами питчинга, образовательной и деловой программы выступили: генеральный директор компании «Приор» Родион Павлючик (Председатель), глава международного департамента телеканала ТВ-3 Анна Арутюнова, режиссер, сценарист, педагог ВГИК Владимир Котт, шеф-редактор Дирекции кино и сериалов телекомпании НТВ Василий Корвяков, генеральный директор «Черноморской киностудии» Александр Сотников, председатель Краснодарского отделения Союза кинематографистов России Валерий Тимощенко, начальник отдела государственной поддержки кинематографии в управлении инвестиционной политики департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Яна Данько. Модератором выступил исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

Одним из главных событий мероприятия стал круглый стол «Развитие кинематографа в Краснодарском крае». «В регионе сейчас создаются благоприятные условия для кинопроизводства и телепроизводства, − говорит Яна Данько. − Появится кинокомиссия, разрабатываются нормативные документы, и мы надеемся, что к осени она начнет функционировать. Она будет оказывать услуги по подбору локаций, получению разрешения на строительство, помогать по административным задачам. Одним из важных конкурентноспособных преимуществ региона станут рибейты, которые мы также запустим с осени, а со следующего года уже будем возмещать затраты до 20%. Также на данный момент у нас есть отдел поддержки кинематографии. Наша глобальная цель – развитие кинокластера».

Одним из важных пунктов обсуждения стал вопрос о кинообразовании в регионах. Родион Павлючик отметил, что для продюсеров важен уровень технических специалистов в регионах, потому важно поддерживать образование специалистов «вторых профессий». Между тем, участники питчинга – молодые кинематографисты Филипп Березин, Константин Плохотников, Анжела Золунян отметили важность проведения интенсивов, кампусов для развития и творческих кадров.

Что касается самого питчинга, то главный приз завоевал проект в формате документальной анимации «Арбузная косточка» (автор сценария и режиссер Елена Кабанова из Анапы). Проект получил приз в размере 500 тысяч рублей, техническую поддержку от компании Canon и «Черноморской киностудии», а также менторство Анны Арутюновой, главы международного департамента телеканала ТВ-3. Проект посвящен молодым женщинам, будущим мамам.

Также эксперты отметили проекты:

«Маскарад» (автор сценария и режиссер Ислам Сатыров из Минеральных Вод) о работнике газодобывающей корпорации, ради повышения, идущего на предательство своих земляков, был награжден призом от студии Cinelab.

«Как фишка ляжет» (автор сценария Светланы Акуневич, продюсер Константин Плохотников) о «директрисе», которая открывает в подвале школы казино, чтобы собрать нужную сумму на ремонт. Проект получил продюсерскую разработку от компании «Приор-продакшн».

Кроме того, в рамках образовательной программы Черноморского питчинга дебютантов прошли мастер-классы Василия Корвякова «Как заинтересовать НТВ своей историей», Анны Арутюновой «Фестивальное продвижение дебютного кино», Родиона Павлючика «Взаимодействие продюсера и дебютанта», Владимира Котта «Как придумать историю для фильма» и встреча с генеральным директором «Черноморской киностудии» Александром Сотниковым.

Всероссийский питчинг дебютантов проводится по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов России начиная с 2013-го года. За прошедшие годы состоялось 13 московских и более 60 региональных питчингов, в которых приняло участие более 6000 проектов. По итогам прошедших питчингов снято более 100 фильмов, среди них участники ММКФ, «Кинотавра», «Короче», Всероссийской акции «День короткометражного кино» и других престижных проектов. В 2020-м году пройдет 25 конкурсов с общим призовым фондом 12,5 миллионов рублей.

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31.07.2020 Автор: БК