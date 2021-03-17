Завершается прием заявок на Питчинг дебютантов в рамках бизнес-площадки 43-го ММКФ

20 марта завершается прием заявок на Питчинг дебютантов, который состоится в рамках бизнес-площадки 43-го Московского международного кинофестиваля и Московского молодежного кинофорума-2021. Питчинг пройдет в шести категориях: «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Телесериалы», «Веб-сериалы», «Документальное кино», «Work-in-progress».

Общий призовой фонд Питчинга – 6 миллионов рублей (по 1 миллиону в каждой категории).

К участию принимаются заявки от дебютантов Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет на момент проведения Питчинга (либо в соавторстве с представителями данной возрастной категории). Заявки и сценарии принимаются только на русском языке.

Для участия в Питчинге необходимо зарегистрироваться на платформе «КиноКластер Moviestart» и заполнить анкету в разделе «Мои проекты», а также прикрепить к анкете синопсис и сценарий проекта. Для документальных фильмов возможна замена сценария режиссерской экспликацией.

Оформленную заявку необходимо подать на Питчинг в разделе «Конкурсы».

В Экспертный совет, по традиции, войдут представители ведущих продюсерских компаний, онлайн-платформ и других организаций. Помимо денежных призов, участники Питчинга смогут принять участие в образовательной программе, а также получить дополнительные призы от экспертов конкурса и технических партнеров.

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17.03.2021 Автор: БК