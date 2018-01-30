Х Московский Питчинг Дебютантов открывает прием заявок

В конце апреля в рамках Российской программы XXXX Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 10-й раз пройдет Питчинг Дебютантов. Организатор проекта – Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Фонда Президентских грантов, Союза кинематографистов России и Национального фонда поддержки правообладателей в рамках Всероссийского Питчинга Дебютантов, проводящегося более чем в 15-ти регионах России.

Задачи проведения Питчинга – презентация проектов молодых российских сценаристов, режиссеров и продюсеров перед Экспертным советом, представителями СМИ; проведение образовательных программ для кинодебютантов; знакомство начинающих кинематографистов с представителями ведущих отечественных киностудий для дальнейшего профессионального сотрудничества. Основная цель Питчинга – создание максимальных условий для реализации проектов, участвующих в Питчинге.

К рассмотрению принимаются работы в следующих категориях:

1) Игровое полнометражное кино – заявки и сценарии полнометражных игровых фильмов и телефильмов хронометражем свыше 60 минут.

2) Телесериалы и веб-сериалы – заявки и сценарии пилотных серий телесериалов и сериалов для интернета.

3) Игровое короткометражное кино – заявки и сценарии игровых фильмов продолжительностью до 30 минут.

4) Документальное кино – заявки на создание документальных фильмов.

К участию в Питчинге приглашаются дебютанты, граждане Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, принимавшие участие на момент подачи заявки как сценарист, режиссер или продюсер не более чем в одном полнометражном фильме (в категориях «Игровое полнометражное кино», «Телесериалы и веб-сериалы» и «Игровое короткометражное кино»), не более чем в пяти документальных фильмах (в категории «Документальное кино»).

Прием заявок заканчивается 1 марта 2018 года (включительно). Один автор может прислать на Питчинг не более 3-х проектов в каждую номинацию.

Лауреаты Питчинга в каждой номинации получают денежный приз от Союза кинематографистов России и письмо поддержки от Союза кинематографистов России в Министерство культуры Российской Федерации для возможной дальнейшей реализации. Кроме того, победители и участники Питчинга в каждой номинации получают призы от организаторов Питчинга, членов Экспертного совета, партнеров Питчинга, а также информационное и фестивальное продвижение от Молодежного центра Союза кинематографистов России.

«Именно с Московского Питчинга началась история Питчингов Дебютантов, и он, конечно же, для нас, для участников и экспертов – самый авторитетный и ответственный, – рассказывает Дмитрий Якунин, исполнительный директор Всероссийского Питчинга Дебютантов. – Для нас очень важно оставаться частью крупнейшего в России кинофестиваля – ММКФ, и потому в этом году сроки конкурса сместились – 10-й Питчинг Дебютантов пройдет в апреле, а 11-й – в сентябре, в рамках Московского кинофестиваля российского кино «Будем жить!». Как всегда, обещаем удивить участников высоким уровнем экспертов, образовательными программами, а экспертов, надеемся, – интересными и качественными проектами».

30.01.2018 Автор: Артур Чачелов