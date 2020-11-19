Объявлены победители Сибирского питчинга дебютантов 2020

16-18 ноября 2020 года в г. Кемерово в рамках ХIII Международного фестиваля короткометражного и анимационного кино «Видение» и Всероссийского питчинга дебютантов в онлайн-формате прошел Сибирский питчинг дебютантов-2020 в категориях «Игровое кино и веб-сериалы», «Документальное кино». Призовой фонд в каждой категории составил 500 тысяч рублей. Также участникам и победителям питчинга были вручены специальные денежные призы от Министерства культуры и национальной политики Кузбасса на общую сумму 300 тысяч рублей.

Для участия в питчинге было прислано 85 заявок, из них Отборочная комиссия и Экспертный совет включили в шорт-лист 14 проектов в категориях «Документальное кино» и «Игровое кино и веб-сериалы», съемки которых предполагается осуществить на территории Сибирского Федерального округа или в копродукции с кинематографистами Сибири.

В категории «Документальное кино» победил проект СОЗВЕЗДИЕ, автор сценария и режиссер Артур Соколов, продюсер Анна Артемьева (г. Красноярск). В фильме рассказывается о семейной паре цирковых артистов, которая едет на необычные гастроли. Проект получил 500 тысяч рублей от Фонда президентских грантов и техническую поддержку от компании Canon.

В категории «Игровое короткометражное кино» эксперты присудили победу проекту «Говядина», автор сценария и режиссер Екатерина Куприянова. Проект получил 150 000 рублей от Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.

В номинации «Игровое кино и веб-сериалы» первое место присуждено копродукционному проекту КАК САНЬКА И ВОВКА ИСКАЛИ ОТАРУ ОВЕЦ, автор сценария Никита Касимцев, режиссер Михаил Мерзликин, продюсер Владислав Кафеев (Игровое полнометражное кино, г. Абакан). Это роуд-муви про подростков, которые отправляются на поиски потерявшихся овец. Раздосадованные, они отправляются в степь на ее поиски. Проект получает 500 000 рублей от Фонда президентских грантов и Союза кинематографистов России и также техническую поддержку от компании Canon.

150 000 рублей от Министерства культуры и национальной политики Кузбасса получает проект веб-сериала «Моя бабушка призрак», автор сценария и продюсер Денис Вязников, режиссер Дарья Беднарская (Веб-сериал, г. Новосибирск).

Молодежный центр Союза кинематографистов России окажет консультационную поддержку по участию в грантовых конкурсах проекту «Земля больших возможностей», автор сценария и режиссер Андрей Ананин, продюсер Дарья Федотова (г. Москва).

Поддержку на постпродакшене от студии Синелаб получает проект «Переплетенные», авторы сценария Анна Нерадовская, Александр Нерадовский, режиссер Александр Нерадовский (г. Северск).

В рамках питчинга прошла насыщенная образовательная и деловая программа. Также был организован ряд мастер-классов. Мастер-класс «Особенности фестивального продвижения регионального кино», который провела Елена Коржаева, исполнительный продюсер компании CinePromo, генеральный продюсер фестиваля «Телемания». Сооснователь студии «Дикий Digital» Виктор Кравченко на своем мастер − классе рассказал о лайфхаках по созданию веб-сериалов и интернет-контента. Кроме того, прошла презентация книги библиотеки «Мувистарт» «Сними свой первый фильм», автором-составителем которой выступила директор кинофестиваля «Видение» Юлия Волкова.

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19.11.2020 Автор: Артур Чачелов