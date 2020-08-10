В Минкультуры прошел питчинг, претендующих на господдержку сериалов

В пятницу, 7 августа, в Министерстве культуры прошла очная защита проектов телесериалов, претендующих на получение государственной субсидии на производство. На суд экспертного совета ведомства и экспертов Российского военно-исторического общества было представлено восемь сериалов. Пратически все они относятся либо к историческому жанру, либо к жанру советского ретро.

Одной из неожиданных претендентов на господдержку − проект от Первого канала «Союз спасения. Время гнева». Сценаристом и режиссером будущего сериала выступает Никита Высоцкий, продюсером стал Анатолий Максимов. В основу проекта легла идея более обстоятельного описания событий, представленных в полнометражном фильме СОЮЗ СПАСЕНИЯ, премьера которого прошла новогодние праздники.

Костюмным и историческим будет и очередной сериал «России 1» и компании «Москино» «Грозный». Он продолжит линейку высокобюджетных проектов канала, начатую «Софией» и «Годуновым». Царь Иоанн Васильевич, Иван IV, именовавшийся Грозным – одна из самых знаменитых и противоречивых фигур в истории. Его роль в новом проекте «России 1» сыграли Александр Яценко и Сергей Маковецкий.

На получение субсидий претендует еще один сериал «России 1» − «Седьмая симфония» режиссера Александра Котта, продюсерами которого выступают Александр Роднянсий и Сергей Мелькумов. В нем рассказывается о легендарном исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года. Главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда Карлу Элиасбергу, поручено собрать оркестр и начать репетиции, но музыкантов, способных сыграть это сложное произведение, в городе фактически не осталось... Съемки проекта стартовали в конце июля.

Уже во всю снимается и новый сериал Оксаны Карас «Чиновница», который киностудия «КИТ» делает для Первого канала и «МТС Медиа». Он − один из немногих, кто к истории и ретро не имеет никакого отношения. Сюжет многосерийного фильма рассказывает о чиновнице регионального Минздрава, в исполнении Виктории Толстогановой, которая решает разорвать коррупционную цепочку, в которую входят она сама, ее коллега-любовник, министр и местный олигарх.

Компания Star Media представила на суд экспертов сразу два проекта−байопика − «Фаина», рассказывающий о Фаине Раневской, и «Адмирал Кузнецов», рассказывающий о легендарном деятелей Военно-Морского Флота СССР. В обоих проектах по восемь серий. Адмирала Кузнецова будет играть актер Павел Трубинер. Исполнительница роли Фаины Раневской еще не выбрана.

О еще одной легендарной личности из прошлого − разведчике Павле Фитине, который руководил службой внешней разведки СССР с 1939 по 1946 годы, − расскажет проект кинокомпании «Точка» «Фитин». Его снимает режиссер Кирилл Белевич. 8-серийный телесериал будет приурочен к столетию Службы внешней разведки (СВР).

Самый необычный и претндент на господдержку этого года − новый сериал Григория Константинопольского «Мертвые души» − оригинальное прочтение классического произведения Николая Гоголя, которое снимает компания Look Film продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Главную роль Чичикова в нем играет Евгений Цыганов, в проект также заняты: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Дюжев и другие звезды.

Результаты питчинга сериалов будут объявлены через несколько дней.

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10.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс