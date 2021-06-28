Фестиваль веб-сериалов Realist и Нижегородский кинофорум открыли прием заявок на питчинг дебютантов

31 июля в Нижнем Новгороде состоится Питчинг дебютантов веб-сериалов в рамках международного фестиваля Realist Web Fest и Нижегородского молодежного кинофорума. Номинации питчинга – веб-сериалы с хронометражем до 24 минут и интернет-сериалы более 24 минут. В каждой номинации победители получат по 500 000 рублей, а также возможную продюсерскую поддержку от партнеров и экспертов конкурса.

Для участия в Питчинге необходимо зарегистрироваться на платформе «КиноКластер Moviestart», заполнить анкету в разделе «Мои проекты» и прикрепить к анкете синопсис и сценарий проекта. Для документальных проектов возможна замена сценария режиссерской экспликацией.

Оформленную заявку необходимо подать на Питчинг в разделе «Конкурсы». Подать заявку можно до 15 июля.

Участники кинофорума смогут принять участие в тренинге, образовательных программах, а также девелопменте своих проектов.

Организаторами Нижегородского питчинга дебютантов являются Союз кинематографистов России и компания Red Carpet Studio. В Экспертный совет, по традиции, войдут представители ведущих продюсерских компаний, онлайн-платформ и других организаций. Помимо денежных призов, участники Питчинга смогут получить дополнительные призы от экспертов конкурса и технических партнеров, а также принять участие в образовательной программе Кинофорума.

Международный фестиваль веб-сериалов Realist web fest пройдет в третий раз с 29 июля по 1 августа в Нижнем Новгороде. Он является единственным в России фестивалем, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира. Фестиваль участвует в Международном чемпионате веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC), который определяет лучшие веб-проекты во всем мире.

Антон Калинкин, основатель фестиваля Realist Web Fest: «Нам очень приятно, что такие большие молодежные кинофорумы с государственной поддержкой обращают внимание на формат веб-сериалов, который мы давно продвигаем и популяризируем в нашей стране. Мне кажется, что чем больше стимулов и поощрений будет для авторов веб-контента, тем полезнее это для развития индустрии в целом».

Дмитрий Якунин, руководитель проекта «Всероссийский молодежный кинофорум»: «Realist Web Fest – это современная, модная, креативная площадка, динамично развивающаяся с каждым годом. Как и развивается уровень и опыт молодых кинематографистов, снимающих веб-сериалы, а также интерес зрительской аудитории к данному формату. Ждем на питчинге новые яркие работы».

Нижегородский молодежный кинофорум проводится в рамках Всероссийского молодежного кинофорума. Этапы Всероссийского молодежного кинофорума в этом году проходят в 13 регионах России с общим призовым фондом 20 миллионов рублей.

Помимо Питчинга дебютантов, в рамках проекта проводятся локейшн-туры в регионах России, презентации региональных кинокластеров и киностудий, скрининг-показы, круглые столы, образовательная программа.

28.06.2021 Автор: Виолетта Палий