Названы победители Севастопольского питчинга дебютантов

С 25 по 27 мая в рамках Всероссийского питчинга дебютантов и ХVI Международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе» прошел Севастопольский питчинг дебютантов-2020, приуроченный к Году Памяти и Славы. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране презентации проектов и образовательные мероприятия прошли в онлайн-формате прямых трансляций на платформе Zoom. По итогам защиты участников шорт-листа Экспертный совет во главе с Владимиром Хотиненко выбрал лучшие проекты, авторы которых получили денежные сертификаты и специальные призы от членов жюри и партнеров питчинга.

Победителем Севастопольского питчинга дебютантов стал проект короткометражного фильма «Пелагея». Автор сценария Светлана Гелеч (Москва) получила 500 тысяч рублей на реализацию от Фонда президентских грантов, продюсерскую разработку и сертификат на бесплатное обучение на режиссерском курсе «Автор кино. ONLINE» киношколы «Свободное кино». Картина расскажет историю 96-летней участницы Великой Отечественной войны Пелагеи, живущей с нелюбящей ее невесткой. 9 мая к ним в гости приезжает любимый внук Пелагеи, и она мечтает о том, чтобы тот забрал ее к себе в город.

Документальная лента из Тюмени «Фильм про рак, в котором никто не плачет», главной героиней и автором сценария которой выступила Мария Бутусова (Миць), также была отмечена экспертами. Режиссер и продюсер Константин Шведов и продюсеры Анна Румянцева выиграли сертификат на запись музыки к фильму от компании «СинеЛаб», а также консультационную поддержку при подаче на грантовые конкурсы от Молодежного центра Союза кинематографистов Российской Федерации. Мария Миць, героиня фильма, недавно вылечилась от рака. Главная цель фильма – рассказать зрителю о том, что рак – это не смертельный приговор, с болезнью можно и нужно бороться.

Компания Canon решила оказать техническую поддержку документальному проекту «Звезды и полосы». Авторы сценария и продюсер Дмитрий Меньшов и режиссер Дарья Брыкалова также смогут пройти бесплатное обучение на режиссерском курсе «Автор кино. ONLINE» киношколы «Свободное кино». Кроме того, команде будет оказана консультационная поддержка при подаче на грантовые конкурсы от Молодежного центра Союза кинематографистов Российской Федерации. Героини проекта – сообщество пожилых женщин из Краснодара, объединенных для помощи России в борьбе против всего плохого: Америки, Трампа, «пятой колонны» и даже коронавируса.

Сценарий «Кто тебя обидел?» получил скрипт-докторинг от Высшей школы кино «Арка», а автор сценария Элина Шевченко, режиссер Артур Михеев и продюсер Даниил Ющенко − возможность пройти онлайн курс по сценарному мастерству в киношколе.

Несколько проектов, действие которых происходит в Севастополе, будут поддержаны Администрацией Севастополя и Евразийской Академией телевидения и радио, а также приглашены для презентации на питчинге в рамках фестиваля «Победили вместе». В этом списке игровые фильмы: «Мальчик и море», автор сценария и режиссер Дарья Биневская, соавтор сценария Юлия Бочарова и продюсер Олег Селистра; «Живая вода», автор сценария Александр Махонин, режиссер Глеб Драгайцев; «Волосы Вероники», автор сценария Мариэтта Захарян, режиссер Валентина Коровникова.

Помимо защиты кинопроектов и тренинга для участников питчинга, который провели Дмитрий Якунин и Екатерина Головня, в рамках образовательной программы Севастопольского питчинга дебютантов прошла серия онлайн-конференций с известными режиссерами, сценаристами и кинопродюсерами. Молодые кинематографисты со всей страны смогли пообщаться с приглашенными экспертами и задать свои вопросы успешным профессионалам киноиндустрии.

Открыла программу образовательных мероприятий конференция «Как снять исторический блокбастер?» с создателем культовых картин ИТАЛЬЯНЕЦ, ВИКИНГ, АДМИРАЛ и СОЮЗ СПАСЕНИЯ. Режиссер Андрей Кравчук рассказал о своей работе над масштабными историческими лентами, поделился своими творческими принципами, фильмами и литературными произведениями, которые пересматривает для вдохновения и ответил на вопросы зрителей.

Режиссер-документалист, сценарист и продюсер Сергей Мирошниченко дал потрясающий мастер-класс «Длительное наблюдение за героем документального фильма», посвященный одной из его самых громких работ – известному во всем мире документальному проекту «Рожденные в СССР», работа над которым ведется уже 30 лет. Проект не имеет аналогов в России и уже получил огромное количество премий и наград российских и международных фестивалей. Создатели документального сериала рассказывают о героях, родившихся в 1983 году в Советском Союзе, приглашая их на съёмки каждые семь лет, чтобы проследить их жизнь на фоне социальных и политических перемен. На сегодняшний день выпущено 4 фильма (7 лет, 14 лет, 21 год и 28 лет) и продолжаются съемки пятого, посвященного 35-летним. Это единственный проект в нашей стране, который имеет американскую премию Emmy за документальное кино.

В завершении образовательной программы питчинга основатель компании «Приор», член Правления АПКиТ, кино- и телепродюсер, создатель более 100 успешных телесериалов Родион Павлючик провел мастер-класс для молодых кинематографистов «Взаимодействие продюсера и дебютанта», объяснил, почему многие не любят работать с дебютантами и что с этим делать, рассказал о своем собственном опыте сотрудничества с молодыми режиссерами, сценаристами и операторами, а также дал несколько практических советов о том, по каким правилам существует сегодня рынок телесериалов, и как дебютанту стать одним из его участников.

Следующий питчинг также в онлайн формате пройдет в Екатеринбурге в рамках Unknown Film Festival 24-26 июня. Прием заявок открыт до 9 июня.

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28.05.2020 Автор: БК