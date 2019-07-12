В Минкультуры назвали победителей питчингов авторского, экспериментального и детского кино

Министерство культуры объявило проекты из числа авторского, экспериментального и детского кино, которые получат господдержку на производство в 2019 году. В соответствии с приказом Минкультуры России от 10.03.2016 № 522 «Об утверждении порядка отбора организаций кинематографии – получателей субсидий на производство национальных фильмов», в том случае, если объем бюджетных средств, выделенных на финансирование кинопроизводства Министерству не позволит поддержать все вошедшие в список наиболее вероятных кандидатов на получение субсидий проекты, на итоговом заседании Экспертных советов по игровому авторскому, экспериментальному и детскому кино проводится тайное голосование.
По итогам рассмотрения Экспертный совет по игровому авторскому и экспериментальному кино принял следующие решения:
Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты игровых авторских и экспериментальных фильмов и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2019 году:
|
№
|
Наименование организации кинематографии, название проекта,
режиссер, автор сценария
|
1
|
ООО Студия «СЛОН», ВОЛНЫ
М.Брашинский
|
2
|
ООО «Кинокомпания СТВ», ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ
Б.Хлебников, Н.Мещанинова
|
3
|
ЗАО «Мотор фильм студия», ЕВРЕЙ
Д.Фикс, И.Рубинштейн, В.Емельянов
|
4
|
ООО Киностудия Сагиттариус-Д, ГАРДЕМАРИНЫ V
С.Дружинина
|
5
|
ООО «Революция Фильм», ОГОНЬ
В.Фокин
|
6
|
ООО «РУССКИЙ СЕВЕР», СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-8
П.Буслов, Д.Родимин, Р.Владыкин
|
7
|
ООО Кинокомпания «ИЛЛЮЗИЯ», РОДИТЕЛЬ
В.Фурманов
|
8
|
ООО «ХАЙП ФИЛЬМ», ДОРОГА
А.Першин (Жора Крыжовников), А.Казаков
|
9
|
ООО «Студия «Елена», СУДЬБА ДИВЕРСАНТА
П.Могилин, Д.Астрахан
|
10
|
ООО «Арк Пикчерс», БИОМЕХАНИКА МЕЙЕРХОЛЬДА
К.Малкин-Фам, К.Костенко
Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты игровых авторских и экспериментальных фильмов и представившие их организации в резерв:
|
1
|
ООО «58,5 ПРОДАКШН», СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА
И.Каграманов
|
2
|
ООО «СЕКОНД ФЛООР», БЕЛЫЙ КИТ
Т.Федоровская
|
3
|
ООО Киностудия «Сентябрь», 18+
А.Зайцев
|
4
|
ООО «Вива Фильмз», УРОКИ МУЗЫКИ
Р.Глурджидзе, Д.Чубинишвили, А.Шевцов, Н.Горшкова
|
5
|
ООО «Кинокомпания Вега», ГРЕХ
В.Фатьянов, Н.Нуреева
|
6
|
ООО Кинокомпания «САГа», БЕЗ ОГЛЯДКИ
К.Соколов
|
7
|
ООО «Друг Друга», СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ
Е.Абызов, Н.Куликов, К.Майер, А.Беликова
|
8
|
ООО «Вайс Филмс», УВОЛИТЬ ЖОРУ
М.Бальчюнас
|
9
|
ООО «Фреш Фильм», ПАПЫ
С.Андреасян, А.Безрукова (Анна Матисон), К.Оганисян, А.Гравицкий,
С.Волков, С.Юдаков, Т.Эзугбая, Л.Шаханова, К.Николаева
|
10
|
АО «ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов
им. М.Горького», ЧУЖИМИ ГЛАЗАМИ
Д.Жук, В.Бугаева, А.Черных
|
11
|
ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн», МАРИЯ
В.Сторожева, Е.Райская
|
12
|
ООО «ХитФильм Продакшн», БАЛЛАДА ОБ ИСТРЕБИТЕЛЕ
К.Белевич, Ю.Разыков
|
13
|
ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ», МЕЖСЕЗОНЬЕ
А.Евсеев (Александр Хант), В.Малахов
|
14
|
ООО «План 9», ЛЮБОВЬ
Н.Хомерики, А.Родионов
|
15
|
ООО «Русское Возрождение», НИ СТЫДА, НИ СОВЕСТИ
О.Карас, А.Таратухин
|
16
|
ООО «Кинопрограмма«XXI век», ФЛЭШМОБ
К.Васильев, А.Козлова
|
17
|
ООО РК МЕДИА, СЕРДЦЕ, И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Г.Орлов, В.Буханцев
|
18
|
ООО Кинокомпания «САГа», КСЕНИЯ
Н.Кудряшова
|
19
|
ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО», ДЖОНДЖОЛИ
О.Бычкова, Л.Мульменко
|
20
|
ООО «Глосс фильм», ВИШНЁВЫЙ САД
В.Дубровицкий
|
21
|
ООО «Републик», НОВОЕ ЧУДО
А.Стреляная
|
22
|
ООО Кинокомпания «Магнум», ТРОЕ
А.Меликян, Е.Хрипкова
|
23
|
ООО «Студия «28 Панфиловцев», ЛИТВЯК
К.Дружинин, А.Шальопа
|
24
|
ООО «ССБ КИНО», ОДНА
Д.Суворов, А.Назаров
|
25
|
ООО Кинокомпания «Инвада Фильм»,
ТОЛЬКО СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В.Росс
По итогам рассмотрения Экспертный совет по игровому детскому кино принял следующие решения:
Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты игровых фильмов для детей и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2019 году:
|
№
|
Наименование организации, название проекта,
режиссер, автор сценария
|
1
|
ООО «Мастерская Павла Лунгина», ВАСИЛИСА
П.Лунгин, А.Денисова
|
2
|
ООО «ОКАПИ ПРОДАКШН», МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ!
К.Плетнев
|
3
|
ООО «Центр Визуальных Искусств», ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА
О.Беляева, В.Преториус
|
4
|
ООО «Кинокомпания Вега», ПОДАРОК ФЕИ
С.Степанченко, Ф.Махмудов
|
5
|
ООО Киностудия КИТ, ДРОН КОСПЛЕЙ
А.Карпиловский, А.Золотарев, Р.Кантор
|
6
|
ООО «2Д Целлулоид», ВНЕКЛАССНЫЕ ЧТЕНИЯ
М.Кравченко, Е.Гущин
|
7
|
ООО «Вита Актива Продакшн», АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ
И.Хотиненко, А.Кузнецова
|
8
|
ООО «Спутник Восток Продакшн», РЕКА
В.Шепелев, О.Маловичко
|
9
|
ООО «Студия РЕД КАРПЕТ», СИНЕЕ МОРЕ, БЕЛЫЙ ПАРОХОД
Э.Бордуков, А.Леонов
Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты игровых фильмов для детей и представившие их организации в резерв:
|
1
|
ООО ЕРАЛАШ
Детский юмористический киножурнал «ЕРАЛАШ» № 348-359
А.Арутюнян, И.Белостоцкий, В.Воротов, М.Жуковская и др.
|
2
|
ООО «КароПродакшн», НАХИМОВЦЫ
О.Штром, И.Евсюков
|
3
|
ООО «КПС», НОВЕНЬКИЙ
А.Кулямин, Ф.Гобозов
|
4
|
ООО Киностудия «Рифей», ЛЕДЯНАЯ ИСТОРИЯ
С.Виноградов, Н.Платонова
|
5
|
ЗАО «Мотор фильм студия», МАРУСЯ
А.Галибин, А.Акманов, А.Щербинин
|
6
|
ООО «СПЕКТРУМ», БРОСОК
А.Басаев, Д.Барамзин
|
7
|
ООО «СМАРТ ФИЛЬМ», ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА
Е.Хазанова, А.Курбатова, А.Соболевская
|
8
|
ООО «ССБ Кино», ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
А.Сухарев
|
9
|
ООО «Кинокомпания «Ракурс», ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО
С.Лебедев, Е.Трусевич
|
10
|
ООО «Студия ГРИНСИТИ», МУЖИЧКИ НАШИ
Ю.Попович, Г.Казанкина
|
11
|
ООО «Кинокомпания Студия IV», ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ
И.Щеголев, А.Бобылева
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12.07.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Министерство культуры РФ
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