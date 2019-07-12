В Минкультуры назвали победителей питчингов авторского, экспериментального и детского кино

Министерство культуры объявило проекты из числа авторского, экспериментального и детского кино, которые получат господдержку на производство в 2019 году. В соответствии с приказом Минкультуры России от 10.03.2016 № 522 «Об утверждении порядка отбора организаций кинематографии – получателей субсидий на производство национальных фильмов», в том случае, если объем бюджетных средств, выделенных на финансирование кинопроизводства Министерству не позволит поддержать все вошедшие в список наиболее вероятных кандидатов на получение субсидий проекты, на итоговом заседании Экспертных советов по игровому авторскому, экспериментальному и детскому кино проводится тайное голосование.

По итогам рассмотрения Экспертный совет по игровому авторскому и экспериментальному кино принял следующие решения:

Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты игровых авторских и экспериментальных фильмов и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2019 году:

№ Наименование организации кинематографии, название проекта, режиссер, автор сценария 1 ООО Студия «СЛОН», ВОЛНЫ М.Брашинский 2 ООО «Кинокомпания СТВ», ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ Б.Хлебников, Н.Мещанинова 3 ЗАО «Мотор фильм студия», ЕВРЕЙ Д.Фикс, И.Рубинштейн, В.Емельянов 4 ООО Киностудия Сагиттариус-Д, ГАРДЕМАРИНЫ V С.Дружинина 5 ООО «Революция Фильм», ОГОНЬ В.Фокин 6 ООО «РУССКИЙ СЕВЕР», СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-8 П.Буслов, Д.Родимин, Р.Владыкин 7 ООО Кинокомпания «ИЛЛЮЗИЯ», РОДИТЕЛЬ В.Фурманов 8 ООО «ХАЙП ФИЛЬМ», ДОРОГА А.Першин (Жора Крыжовников), А.Казаков 9 ООО «Студия «Елена», СУДЬБА ДИВЕРСАНТА П.Могилин, Д.Астрахан 10 ООО «Арк Пикчерс», БИОМЕХАНИКА МЕЙЕРХОЛЬДА К.Малкин-Фам, К.Костенко



Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты игровых авторских и экспериментальных фильмов и представившие их организации в резерв:

1 ООО «58,5 ПРОДАКШН», СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА И.Каграманов 2 ООО «СЕКОНД ФЛООР», БЕЛЫЙ КИТ Т.Федоровская 3 ООО Киностудия «Сентябрь», 18+ А.Зайцев 4 ООО «Вива Фильмз», УРОКИ МУЗЫКИ Р.Глурджидзе, Д.Чубинишвили, А.Шевцов, Н.Горшкова 5 ООО «Кинокомпания Вега», ГРЕХ В.Фатьянов, Н.Нуреева 6 ООО Кинокомпания «САГа», БЕЗ ОГЛЯДКИ К.Соколов 7 ООО «Друг Друга», СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ Е.Абызов, Н.Куликов, К.Майер, А.Беликова 8 ООО «Вайс Филмс», УВОЛИТЬ ЖОРУ М.Бальчюнас 9 ООО «Фреш Фильм», ПАПЫ С.Андреасян, А.Безрукова (Анна Матисон), К.Оганисян, А.Гравицкий, С.Волков, С.Юдаков, Т.Эзугбая, Л.Шаханова, К.Николаева 10 АО «ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М.Горького», ЧУЖИМИ ГЛАЗАМИ Д.Жук, В.Бугаева, А.Черных 11 ООО «Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн», МАРИЯ В.Сторожева, Е.Райская 12 ООО «ХитФильм Продакшн», БАЛЛАДА ОБ ИСТРЕБИТЕЛЕ К.Белевич, Ю.Разыков 13 ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ», МЕЖСЕЗОНЬЕ А.Евсеев (Александр Хант), В.Малахов 14 ООО «План 9», ЛЮБОВЬ Н.Хомерики, А.Родионов 15 ООО «Русское Возрождение», НИ СТЫДА, НИ СОВЕСТИ О.Карас, А.Таратухин 16 ООО «Кинопрограмма«XXI век», ФЛЭШМОБ К.Васильев, А.Козлова 17 ООО РК МЕДИА, СЕРДЦЕ, И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ Г.Орлов, В.Буханцев 18 ООО Кинокомпания «САГа», КСЕНИЯ Н.Кудряшова 19 ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО», ДЖОНДЖОЛИ О.Бычкова, Л.Мульменко 20 ООО «Глосс фильм», ВИШНЁВЫЙ САД В.Дубровицкий 21 ООО «Републик», НОВОЕ ЧУДО А.Стреляная 22 ООО Кинокомпания «Магнум», ТРОЕ А.Меликян, Е.Хрипкова 23 ООО «Студия «28 Панфиловцев», ЛИТВЯК К.Дружинин, А.Шальопа 24 ООО «ССБ КИНО», ОДНА Д.Суворов, А.Назаров 25 ООО Кинокомпания «Инвада Фильм», ТОЛЬКО СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В.Росс

По итогам рассмотрения Экспертный совет по игровому детскому кино принял следующие решения:

Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты игровых фильмов для детей и представившие их организации в перечень организаций кинематографии – получателей субсидий в 2019 году:

№ Наименование организации, название проекта, режиссер, автор сценария 1 ООО «Мастерская Павла Лунгина», ВАСИЛИСА П.Лунгин, А.Денисова 2 ООО «ОКАПИ ПРОДАКШН», МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ! К.Плетнев 3 ООО «Центр Визуальных Искусств», ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА О.Беляева, В.Преториус 4 ООО «Кинокомпания Вега», ПОДАРОК ФЕИ С.Степанченко, Ф.Махмудов 5 ООО Киностудия КИТ, ДРОН КОСПЛЕЙ А.Карпиловский, А.Золотарев, Р.Кантор 6 ООО «2Д Целлулоид», ВНЕКЛАССНЫЕ ЧТЕНИЯ М.Кравченко, Е.Гущин 7 ООО «Вита Актива Продакшн», АСФАЛЬТОВОЕ СОЛНЦЕ И.Хотиненко, А.Кузнецова 8 ООО «Спутник Восток Продакшн», РЕКА В.Шепелев, О.Маловичко 9 ООО «Студия РЕД КАРПЕТ», СИНЕЕ МОРЕ, БЕЛЫЙ ПАРОХОД Э.Бордуков, А.Леонов



Рекомендовать Департаменту кинематографии включить следующие проекты игровых фильмов для детей и представившие их организации в резерв:

1 ООО ЕРАЛАШ Детский юмористический киножурнал «ЕРАЛАШ» № 348-359 А.Арутюнян, И.Белостоцкий, В.Воротов, М.Жуковская и др. 2 ООО «КароПродакшн», НАХИМОВЦЫ О.Штром, И.Евсюков 3 ООО «КПС», НОВЕНЬКИЙ А.Кулямин, Ф.Гобозов 4 ООО Киностудия «Рифей», ЛЕДЯНАЯ ИСТОРИЯ С.Виноградов, Н.Платонова 5 ЗАО «Мотор фильм студия», МАРУСЯ А.Галибин, А.Акманов, А.Щербинин 6 ООО «СПЕКТРУМ», БРОСОК А.Басаев, Д.Барамзин 7 ООО «СМАРТ ФИЛЬМ», ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА Е.Хазанова, А.Курбатова, А.Соболевская 8 ООО «ССБ Кино», ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО А.Сухарев 9 ООО «Кинокомпания «Ракурс», ВОРОНЬЕ ГНЕЗДО С.Лебедев, Е.Трусевич 10 ООО «Студия ГРИНСИТИ», МУЖИЧКИ НАШИ Ю.Попович, Г.Казанкина 11 ООО «Кинокомпания Студия IV», ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ И.Щеголев, А.Бобылева



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12.07.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ