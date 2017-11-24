Российские продюсеры выбрали победителей питчинга жанрового кино

Две комедии, хоррор и фильм-катастрофа стали победителями питчинга «Поворотный пункт», в котором участвовали проекты полнометражных жанровых фильмов. Авторитетное жюри в составе Гевонда Андреасяна (продюсер кинокомпании «Большое кино»), Романа Картушина (главный редактор, сценарист корпорации Russian Film Group), Елены Куприяновой (главный редактор кинокомпании «Миг Пикчерс» Игоря Мишина), Ивана Капитонова (продюсер кинокомпании QS Films), Александра Архипова (главный редактор кинокомпании СТВ), Романа Борисевича (продюсера кинокомпании «Коктебель»), Николая Ларионова (продюсер кинокомпании «Марс Медиа»), Руслана Татаринцева (глава отдела девелопмента Yellow, Black and White), Александра Богуславского (креативный продюсер и режиссер кинокомпании Kinodanz) и Альберта Рябышева (продюсер компании R-Media) определило лучших с помощью тайного голосования.

Первое место досталось комедии ТАМАДЕНЬ сценариста Армины Орловой. Второе место у хоррора ПРИВОРОТ Юлии Папашвили. Третье разделили семейная комедия РОДИТЕЛЕЙ ВЫБИРАЮТ режиссера и продюсера Александра Ермолина и драма с элементами фильма-катастрофы НАПРАВЛЕННЫЙ ВЗРЫВ сценаристов Лилии Янтилиной и Галины Прохоровой.

Помимо голосования в рамках основного конкурса у членов жюри была возможность отдельно отметить один из представленных на голосование проектов. Диплом редактора Александра Архипова достался драме ДЕТИ ЛЕТА сценариста Алины Сомило, а Диплом продюсера Гевонда Андреасяна получила антиутопия МЫ режиссера Гамлета Дульяна и сценариста Александра Талала.

Питчинг был организован студией «Свободное кино» и приурочен к ее пятилетию. Основной задачей конкурса была помощь авторам в поиске продюсеров, чтобы совместно разработать и реализовать интересные жанровые проекты. Отбор шел с учетом пожеланий, полученных от входивших в состав жюри продюсеров и редакторов крупных кинокомпаний.



Питчинг вызвал большой интерес у авторов, на конкурс поступило 366 заявок, в лонг-лист вошло 26 проектов, а в шорт-листе осталось 10 проектов.

Мероприятие посетили более 200 зрителей, каждому из которых предлагалось принять участие в голосовании за лучший проект. В конкурсе были представлены самые разные жанры, но свой приз зрители отдали хоррору ПРИВОРОТ Юлии Папашвили.

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24.11.2017 Автор: Артур Чачелов