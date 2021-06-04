Девять международных кинопроектов смогут претендовать на господдержку Минкульта

В рамках международного онлайн-рынка контента KEY BUYERS EVENT: digital, который открывается 8 июня, пройдут питчинги российских и международных кинопроектов, открытых для копродукции. Впервые в питчингах участвуют зарубежные продюсеры. Из более чем 60 заявок были выбраны 9 проектов из Франции, Италии, Германии, Греции, Сербии, Турции, Польши, Азербайджана. В числе финалистов – фильм БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ТРАМВАЯ, продюсером которого выступает известный актер Милош Бикович. Международные участники питчинга, которые привлекут российского ко-продюсера, смогут принять участие в конкурсе миноритарной копродукции Министерства культуры РФ в третьем квартале 2021 года.

В этом году для расширения сотрудничества с зарубежными компаниями копродукционная секция проходит в партнерстве с международным форумом When East Meets West (WMEW). Эта коллаборация станет первым шагом в рамках более глобального сотрудничества форума WEMW с российской индустрией – в 2022 году он пройдет с фокусом на Россию.

Жюри по отбору международных проектов, нацеленных на миноритарное финансирование, возглавил глава международного копродукционного форума When East Meets West Алессандро Гропплеро.

Генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова: «Расширив секцию копродукции на форуме KEY BUYERS EVENT, мы ответили на глобальный запрос как российских, так и международных представителей индустрии. Партнерство с форумом When East Meets West позволило привлечь максимальное количество европейских продюсеров к участию в первой фазе конкурса проектов для питчинга на KEY BUYERS EVENT. В рамках рынка этого года мы уже частично решили задачу по повышению информированности международного профессионального сообщества о возможностях совместного кинопроизводства с Россией. Уверена, что в 2022 году, когда форум When East Meets West пройдет с фокусом на Россию, нам удастся значительно расширить сотрудничество и усилить взаимодействие между российскими и зарубежными продюсерами».

Международные проекты – финалисты копродукционного питчинга

THE GREAT TRAM ROBBERY (БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ТРАМВАЯ)

Производство: Сербия, Словения, Хорватия, Черногория. Болгария, Чехия, Румыния

Режиссер: Слободан Шиян

Продюсер: Милош Бикович, Марко Палич

Фильм рассказывает историю сербского режиссера, поэта и кинокритика Бошко Токина, который снял свой первый фильм и попал за это в тюрьму…



I WILL NOT STARVE (Я НЕ УМРУ ОТ ГОЛОДА)

Производство: Италия, Канада, Польша

Режиссер: Умберто Спинаццола

Продюсер: Алессандро Борелли

Пьер, бывший шеф-повар с темным прошлым – теперь бездомный и вынужден осваивать новый для себя мир и собирать еду на помойках. При этом ему приходится заново строить отношения со своей дочерью-подростком Анной, которая живет с ним после смерти матери – бывшей жены Пьера.



COLD AS MARBLE (ХОЛОДНЫЙ КАК МРАМОР)

Производство: Азербайджан, Франция

Режиссер: Асиф Рустамов

Продюсер: Фариз Ахмадов, Гиойм де Сей

Когда Акбар, осужденный за убийство жены, выходит из тюрьмы спустя 10 лет, его сын Халид пытается узнать правду о смерти своей матери, но его попытки выяснить, что произошло, приводят к таким открытиям, после которых его жизнь уже не будет прежней.



THE ALIENATED (ОТЧУЖДЕННЫЕ)

Производство: Германия

Режиссер: Аня Крайс

Продюсер: Анна Круглова

Это фантастический триллер о городе N., который переживает тяжелые времена: город погряз в грехе и прелюбодеянии. Гинеколог Ангелина Кукушкина проводит процедуру нелегального аборта пациентке, которая утверждает, что в ее чреве – Антихрист. Ангелина уносит эмбрион домой. Что же на самом деле происходит в городе N – триумф зла или что-то другое?



GAMBIT (ГАМБИТ)

Производство: Болгария

Режиссер: Константин Боянов

Продюсер: Катя Тричкова

Героиня этой криминальной драмы, 24-летняя Нина, становится свидетелем ночного ограбления в знаменитом Роттердамском музее Кюнстхале. Добычей грабителей становятся шесть шедевров общей стоимостью свыше 50 миллионов евро. Когда Нина понимает, кто стоит за преступлением, она решает вернуть то, что, по ее мнению, должно принадлежать ей…



OUR FATHER (ОТЕЦ)

Производство: Сербия, Италия, Хорватия

Режиссер: Горан Станкович

Продюсер: Снежана ван Хоувелинген

Когда Дежан, страдающий наркозависимостью, приезжает на лечение в монастырь в сербской глубинке, харизматичный и авторитарный Отец Бранко берет его под свою опеку. Дежан становится его правой рукой, пока священник не заходит слишком далеко в своих жестоких методах излечения.



THE RIVER (РЕКА)

Производство: Греция, Италия

Режиссер: Харис Рафтояннис

Продюсер: Элени Коссифиду, Лука Кабриолу

Что для Макиса прогресс, для Марии – угроза. Автомобильная авария делает героев из разных миров ближе. Однако, для того, чтобы они могли быть вместе, им придется еще многое преодолеть.



MORE (БОЛЬШЕ)

Производство: Польша

Режиссер: Барт Змуда

Продюсер: Пржемислав Микения

Это история женщины, страдающей психическим расстройством, которая идет на преступление ради того, чтобы найти денег на адвоката, который бы помог ее сыну избежать тюрьмы…



EMPIRE OF THE RABBITS (КРОЛИЧЬЯ ИМПЕРИЯ)

Производство: Турция

Режиссер: Сейфеттин Токмак

Продюсер: Зейнеп Корай

Фильм рассказывает историю 11-летнего Мусы, страдающего от жестокого и властного отца. Мальчик находит утешение в заботе о кроликах, которых он забирает после собачьих бегов: его отец поставляет на бега кроликов в качестве приманки…

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04.06.2021 Автор: Виолетта Палий