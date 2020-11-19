Санкт-Петербург вводит ограничения для кинотеатров

С 23 ноября в Санкт-Петербурге в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ужесточаются правила работы некоторых бизнесов, а также культурных и спортивных учреждений. В частности, запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия, а в зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков.

Кинотеатры также не обойдут стороной новые ограничения, однако для них новые правила работы начнут действовать с 1 декабря. С этого времени заполняемость кинозалов города не должна превышать 25% от количества зрительских мест. Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве.

Сейчас в городе действует постановление, по которому количество зрителей в зале не должно превышать 50% от числа зрительских мест.

Сроки действия ограничений не называются.

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19.11.2020 Автор: Артур Чачелов