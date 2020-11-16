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Объявлены победители Петербургского питчинга дебютантов 2020

Его провели в рамках Международного фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Питеркит»

12-14 ноября в рамках юбилейного ХХ Международного фестиваля студенческих и дебютных фильмов «ПитерКит» прошел Санкт-Петербургский питчинг дебютантов-2020. Организаторами выступили: Союз кинематографистов России и Санкт-Петербурга, Молодежный центр Союза кинематографистов России и Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский институт кино и телевидения при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, Ассоциации продюсеров кино и телевидения. 

Для участия в питчинге было прислано 306 заявок, из них Отборочная комиссия и Экспертный совет включили в шорт-лист 27 проектов в категориях «Игровое полнометражное кино», «Игровое короткометражное кино», «Документальное кино», «Телесериалы и веб-сериалы». 

Все мероприятия питчинга прошли в традиционном формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и ограниченным количеством участников в Санкт-Петербургском Доме кино. Модератором питчинга выступил Дмитрий Якунин, генеральный продюсер компании Moviestart, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России.

В категории «Документальное кино» победил проект СЧАСТЛИВЫЙ, автор сценария Иван Родин (Москва). Главный герой фильма − Бангиз, сын африканского генерала и простой русской учительницы, живет в Петербурге и пишет книгу о своей жизни. Проект получил 500 тысяч рублей от Фонда президентских грантов. Техническую поддержку от компании Canon получил проект ЛЫЖНЯ автора сценария Никиты Сташкевича.

В категории «Игровое короткометражное кино» эксперты присудили победу проекту «Человек, который умел летать», автор сценария и режиссер Елизавета Кузовникова, студентка СПбГИКиТ, творческая мастерская С.М. Овчарова.  Фильм рассказывает историю инженера, обнаружившего в себе способность летать и ставшего подопытным кроликом ученых. Будущая картина получила приз 500 тысяч рублей от Фонда президентских грантов, Сертификат на постпродакшн от независимой студии Какнадо Production и техническую поддержку от компании Canon. Сертификат на постпродакшн от независимой студии Какнадо Production также был вручен проекту «Рудольфио», автор сценария и режиссер Иван Григолюнас (Москва).

В номинации «Игровое полнометражное кино» первое место присуждено копродукционному проекту НЕАПОЛИТАНСКИЕ ПРОВОДЫ. Комедия посвящена итальянским стереотипам о России. Половину съемок планируется осуществить в Санкт-Петербурге, половину – в Италии. Автор сценария и режиссер Владимир Царенко, продюсеры Илья Шидловский, Елена Янбухтина (Санкт-Петербург).

В категории «Телесериалы и веб-сериалы» победил проект «Anti Bully Club», автор сценария и режиссер Екатерина Бартова (Санкт-Петербург). Сериал расскажет о девятикласснике, который в погоне за справедливостью, начинает сам нарушать собственные принципы. Проект получил 500 тысяч рублей от Фонда президентских грантов и продюсерскую разработку от компании «Хорошо продакшн».

В рамках питчинга прошла насыщенная образовательная и деловая программа. Участники питчинга смогли обсудить свои проекты с экспертами в рамках one-on-one meetings. Также был организован ряд мастер-классов. Мастер-класс «Настоящее и будущее кино и сериалов» провел кинокритик, обозреватель «Медузы» и Esquire, программный директор фестиваля «Пилот» Егора Москвитина, который познакомил аудиторию с краткой историей возникновения и развития сериалов, а также перечислил тренды в современном кинематографе. Мастер-класс ведущего продюсера «МТС Медиа» Сергея Маевского был посвящен Взаимодействию дебютантов с онлайн-платформами на примере «МТС Медиа». Генеральный продюсер «Хорошо продакшн» Наталья Иванова поделилась лайфхаками о копродукции в киноиндустрии.

Запись питчинга и мастер-классов доступна на YouTube- канале MOVIESTART.

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16.11.2020 Автор: Артур Чачелов

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