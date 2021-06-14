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В кинотеатрах Петербурга усилились ограничения из-за коронавируса

Их действие начнется с 17 июня

С 17 июня максимальная заполняемость залов кинотеатров в Санкт-Петербурге уменьшается с 75% до 50% при вместимости до 3 тысяч человек. Это же касается залов на открытом воздухе. Использование масок обязательно. 

Ранее стало известно, что в Бурятии также повторно вводятся коронавирусные ограничения. С 12 июня и до 1 июля в ТРЦ закрываются фудкорты (за исключением заказов на вынос) и детские развлекательные зоны. Ограничения распространяются на кинотеатры, театры, аттракционы в парках, многофункциональные центры, загсы и лагеря дневного пребывания. Также в республике усиливается контроль за соблюдением масочного режима.

В Москве же будут работать учреждения культуры, в которых есть возможность в полной мере соблюдать меры безопасности – ограничения по рассадке в 50% от заполняемости залов, масочный режим и другие. Так, в столице будут открыты театры, кинотеатры, музеи, выставки и другие культурные заведения.

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14.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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