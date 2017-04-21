В Минкульте прорабатывают идею сбора за прокатное удостоверение

В понедельник, 17 апреля, в Министерстве культуры РФ состоялась рабочая встреча с представителями независимых дистрибьюторских организаций по вопросу введения 5-миллионной платы за получение прокатного удостоверения на фильмы свыше 120 копий. На заседании присутствовали «Вольга», «Капелла Фильм», «Синема Престиж», «Русский репортаж» и «Артхаус». Прокатчикам было предложено выступить с поправками в отношении данной инициативы, которая, напомним, была официально озвучена в начале 2017 года. Тогда кинопрокатное сообщество взбунтовалось, шум дошел даже до пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который отметил, что идея нуждается в очень тщательной проработке.

Чем, собственно, и занялось ведомство. «Пока мы только встречаемся с представителями киноотрасли и прорабатываем варианты развития событий, – прокомментировал ситуацию глава Департамента по кинематографии Вячеслав Тельнов. – Ничего законодательно мы вверять не будем. Еще рано вообще об этом что-то говорить. Если мы будем что-то вводить, то надо, чтобы все были довольны принятым решением. Чтобы и крупным прокатчикам хорошо работалось, и независимым. И опять-таки, еще раз скажу, что никто не собирается артхаусное, фестивальное кино ущемлять. Наоборот, мы хотели бы его еще больше показывать».

Тем не менее движения в сторону проработки данной инициативы не могло не взволновать независимых прокатчиков, чей бизнес, в случае введения побора, окажется под угрозой. В меньшей степени это коснется присутствовавших на встрече представителей «Русского репортажа» или «Артхауса», работающих как раз таки в нише фестивального кино и находящихся за пределами топ-15 капсоревнования дистрибьюторов. Наибольшую угрозу инициатива представляет для «Вольги», «Экспоненты», «Мегого» и «Парадиза», чьи релизы традиционно не ограничиваются фестивальными достояниями, а представляют собой жанровые проекты независимых американских студий или же крупнейших европейских игроков. Примечательно, что представителей трех последних прокатчиков и вовсе не было на встрече.

«Мы собрали крупных игроков, – отметил Вячеслав Тельнов. – Они доведут информацию, наверное, до своих. Мы хотели получить от них мнения. Мы что, в Министерстве культуры будем гвалт устраивать? Пусть они свои критерии вырабатывают и все это излагают нам».

«Встреча в министерстве культуры случилась тремя днями позже нашего «Дня Вольги», по итогам которого мы услышали от наших партнеров много приятных и лестных слов, сводившихся к простой мысли: эти фильмы нужны нам, и мы уверены, что они будут нужны зрителям, – рассказал генеральный директор «Вольги» Сергей Спиридонов. – В Министерстве нам, если без экивоков и эвфемизмов, в издевательски-вежливой форме предложили подумать, каким именно способом мы бы предпочли умереть. Правил игры еще нет, но уже понятно – условия нового оброка нацелены отнюдь не на развитие свободного рынка. В том мире, где нет независимых дистрибьюторов, доля рынка мэйджорского продукта увеличится почти до 100%. А это значит, что крупнейшие смогут свободно диктовать свои условия игры кинотеатрам, навязывать форматы демонстрации фильмов произведенных крупными американскими кинокорпорациями. А значит, завтра не будет ни ПАДДИНГТОНОВ, ни СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ, ни УЧЕНИКА, потому что хоть это и российское кино, которое может быть освобождено от поборов, но выпускать его будет уже некому».

По итогам встречи в ведомство было направлено письмо, в котором присутствовавшие там прокатчики озвучили варианты градации поборов в зависимости от кассового потенциала выпускаемых релизов. Однако следом же было отправлено второе письмо с просьбой не считать данные предложения как «инициативу снизу», поскольку они были написаны «под давлением информации, что решение уже по сути принято и требуются только срочные комментарии». Дистрибьюторы выразили желание вступать в диалог по данному вопросу только, если какое бы то ни было решение будет опираться на изменения в налоговом законодательстве, то есть связано с введением нового налога на дистрибьюторскую кинопрокатную деятельность. Данное желание объяснимо, поскольку законодательно плата за прокатное удостоверение не может стоить столь дорого – по большому счету это подобно госпошлине, которая не должна превышать стоимость затрат на оказание услуги. Таким образом, инициатива представляется скрытым налоговым платежом, а согласно пункту 5 Налогового кодекса РФ, «ни на кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а также иные взносы и платежи, обладающие установленными настоящим Кодексом признаками налогов или сборов, не предусмотренные настоящим Кодексом либо установленные в ином порядке, чем это определено настоящим Кодексом».

Дополнительным фактором, тормозящим развитие данной инициативы, является отсутствие законодательной базы, предусматривающей направление собранных средств в Фонд кино, а не в государственную казну. Этот момент в беседе с БК также подтвердил Вячеслав Тельнов.

В свою очередь независимые дистрибьюторы намерены не сдаваться и подготовить официальное обращение в Министерство культуры, завизированное максимальным числом членов кинопрокатного сообщества. Пока известно, что помимо незаконности данного предложения, прокатчики намерены опираться на тот факт, что при введении 5-миллионного барьера российские зрители могут лишиться возможности увидеть на большом экране такие картины, как, допустим, ДАЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУПАТЕЛЕЙ от Cinema Prestige, вышедший на экраны 318 копиями и собравший без малого 50 млн рублей. Или французский мультфильм БАЛЕРИНА, который был дорогостоящей закупкой для «Вольги», но в итоге его посмотрело свыше 1 млн зрителей. При необходимости заплатить 5 миллионов за выпуск таких проектов дистрибьютор попросту мог бы не приобрести его в свой пакет из-за высоких финансовых рисков.

«Введение подобного сбора отразится на невозможности закупки качественного и разнообразного независимого кино для проката в России в принципе, – считает генеральный директор компании «Экспонента Фильм» Юлия Муравова. – Эта мера, очевидно носящая для всех независимых дистрибьюторов дискриминационный характер, вызовет не перераспределение финансов в пользу российского кино, а отток средств из индустрии в целом. Как известно из многочисленных соцопросов, основная причина, почему многие люди не ходят в кино – это недостаточность выбора репертуара, проще говоря – «смотреть нечего». Кроме того, существуют большие вопросы относительно законности данной меры, в силу чего она вряд ли пройдет экспертизу Правительства РФ».

В свою очередь последовательный отказ российских закупщиков от приобретения такого рода проектов, по мнению отдельных представителей прокатного сообщества, потенциально может привести к бойкоту иностранными закупщиками уже нашего контента. «Если мы говорим про независимый рынок, то должны учитывать, что существует международная организация IFTA, которая его регулирует, – рассказывает руководитель компании Megogo Distribution Владимир Артеменко. – В нее входят все самые влиятельные дистрибьюторы со всех стран: из Франции, из США, из Великобритании и других. В случае если в нашей стране введут такой высокий налог на получение прокатного удостоверения, это фактически будет являться пошлиной на иностранное кино, которая закроет весь независимый зарубежный кинематограф для нашей территории. Потому что никакие: ни английские, ни европейские, ни китайские, ни американские независимые фильмы выйти в кинопрокат здесь больше не смогут. В кинопрокат будут попадать только 100 мейджорских суперблокбастеров, потому что для студий 5 млн рублей – это капля в море. В таком случае IFTA может ввести встречный барьер для русских фильмов и создать преграды для продаж наших картин за рубеж, которые на сегодня, я думаю, приносят в районе 20 млн долларов в год, и эта цифра постоянно увеличивается. Учитывая, что все международные кинорынки проходят под эгидой IFTA, то, если они захотят, никаких русских павильонов и стендов там просто не будет. Это, конечно, крайний шаг, но он реален».

21.04.2017 Автор: Мария Мухина