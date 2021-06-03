На Форуме креативного бизнеса в рамках ПМЭФ прошла панельная сессия о развитии кинопроизводства

2 июня на Форуме креативного бизнеса, организованного в рамках ПМЭФ, состоялась панельная сессия «Кинокластеры и кионпроизводство – точка роста. Тактика и стратегические изменения» при поддержке Краснодарского края.

В своем выступлении Владимир Ильичев, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, подчеркнул важность программы рибейтов.

Светлана Максимченко, Директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ, рассказала, что на сегодняшний день в субъектах РФ действует 26 кинокомиссий (в Москве, Московской, Калининградской, Новгородской и других областях). Также ведется работа по созданию новых комиссий – в Санкт-Петербурге, Карелии, Башкортостане, Калмыкии, Адыгее и других регионах.

Глава «Роскино» Евгения Маркова отметила, что за последние несколько лет российские компании, занимающиеся производством контента, сделали огромный качественный скачок, начав создавать продукт мирового уровня.

Это подтверждает и рост количества регионов, участвующих в национальном кинорынке Key Buyers Event в этом году (форум пройдет онлайн с 8 по 10 июня): в 2021 их уже пять. Стоит отметить, что четыре компании – из Хабаровска, Новосибирска, Перми и Екатеринбурга – представят анимационные проекты. Российские компании заинтересованы в развитии, и участие в КВЕ позволяет найти международных дистрибьюторов и партнеров.

Российских кинопроизводителей вдохновляет успех коллег на международных рынках: ярким примером стала созданная в Воронеже компания «Wizart Animation». В этом году полнометражный анимационный фильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» их производства, который вышел 25 марта на платформе Netflix, за первый уикенд поднялся на первое место по просмотрам в мире и США (на платформе Netflix фильм идет под названием «Secret Magic Control Agency»). Другие проекты компании – «Снежная королева», «Волки и овцы» также приобретают ведущие мировые платформы и дистрибуторы.

Не менее яркие примеры региональных компаний, чьи проекты добились международного признания, были созданы в Санкт-Петербурге – компания «Рики» («Смешарики») и СТВ Сергея Сельянова («Царевны», «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»).

Полнометражные фильмы, созданные в регионах России, также приобретают большой мировой успех. В мире обсуждают феномен Якутского кино, где популярный жанр хоррор переплетается с местной мифологией и видами уникальной природы. Так, фильм МОЙ УБИЙЦА якутского режиссера Костаса Марсана был номинирован на «Золотой глобус» как лучшая картина на иностранном языке, а ИЧЧИ (в прокате с 27 мая 2021) – погружает зрителей в жизнь республики Саха.

Еще один яркий пример – фильм БЕЛОЙ ДОРОГИ кинорежиссера Эллы Манжеевой из Калмыкии, который будет представлен в программе молодых режиссеров Каннского кинофестиваля в этом году.

Говоря о развитии кинопроизводства в регионах, Евгения Маркова отметила, что диверсифицирование кинопроизводством находится в России на начальном этапе, и поделилась мировым опытом работы в этом направлении. Примеры Франции, Германии, Великобритании, Италии доказывают, что система региональных кинокластеров может быть очень эффективна. Все эти страны объединяет схожая система финансирования, которая осуществляется не только национальными, но и региональными фондами. К примеру, во Франции работают 32 региональных фонда, что позволило за последние 10-15 лет заметно разнообразить место действия французских фильмов (до этого почти все фильмы снимались в Париже). В Германии треть от общей суммы, которая выделяется на развитие кинематографа, распределяется регионами. В Великобритании, при том, что в Лондоне сосредоточено около 70% индустрии, существует несколько крупных региональных кинокластеров, каждый из которых стремится стать международным центром «полного цикла».

Локациями для фильмов часто становятся не столицы, а именно регионы.

Особенно регионы, которые имеют историческое наследие. Иногда они становятся натурной площадкой для фэнтези и фантастики вроде ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН или «Игр престолов» (как, например, Дубровник в Хорватии), в других – привлекательны и как объект культурного наследия (голливудское кино часто снимается на Лазурном Берегу Франции и в разных областях Италии – от Сицилии и Тосканы до Альп).

Кинопроизводство в регионах тесно связано с развитием туризма. В среднем, с выходом популярного фильма рост туризма в регионе составляет в среднем 30%. Но есть и отдельные кейсы: например, Америке после выхода саги СУМЕРКИ в маленький городок Форкс в штате Вашингтон с населением 3,5 человек приток туристов составил 300 тысяч. ГАРРИ ПОТТЕР на 50% увеличил поток туристов во все места, где велись съемки. Фильм ТРОЯ на 73% увеличил турпоток в Турцию, а МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА — на 200% в Сидней. По подсчётам ассоциации кинокомиссий, туристический бум длится около 3-4 лет после выхода фильма.

В России есть похожий кейс – с Териберкой в Мурманской области, куда российские туристы массово поехали после выхода фильма ЛЕВИАФАН Андрея Звягинцева.

Ключевым драйвером развития регионального кинопроизводства в России, несомненно, должна стать национальная программа рибейтов. Также – для привлечения иностранных кинокомпаний для съемок, необходимы первые удачные кейсы, способные привлечь своим примером новые проекты. Компания «Роскино» готова не только выступить посредником, соединив иностранные студии и продакшен-компании с российскими регионами, помочь в организации туров, встреч, но и разработать позиционирование каждого региона и стратегию его выхода на международный рынок.

«Безусловно, в развитии региональных кинокластеров ключевую роль играют кадры, - отмечает Евгения Маркова. – Сегодня существует несколько учебных заведений, которые охватывают далеко не все регионы. «Роскино» уже имеет успешный опыт организации образовательных программ. Аналогичные проекты могут быть запущены и в плане регионального образования: «Роскино» может стать связующим звеном между локальными киношколами и международными экспертами, привлекая их к участию в образовательных программах в соответствии с целями и задачами каждого конкретного региона. Внедрение образовательных программ, созданных совместно с международными партнерами, поможет вывести региональные кадры на качественно новый уровень.

Со своей стороны, — продолжает Маркова, — Роскино готово и с радостью возьмет на себя функцию связующего звена регионов и игроков международной киноиндустрии. Изобретая позиионирование каждого региона, разрабатывая стратегию его выхода на международный рынок, продумывая специфичную программу образования для каждого региона. Опыт уже есть – мы заново открыли Россию и Москву два года назад для западных партнёров, привезя их на KeyBuyersEvent. Интерес к регионам огромный – но нужна соответствующая политическая воля руководства, законодательство и инфраструктура».

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03.06.2021 Автор: Виолетта Палий