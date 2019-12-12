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«Почта России» вложит 60 млн рублей в сериал «Союзмультфильма»

Компания инвестирует в «Простоквашино»

ФГУП «Почта России» инвестирует 60 млн рублей в мультсериал «Простоквашино». Об этом сообщает RNS, ссылаясь на материалы закупки государственного оператора. Вложения проходят в рамках спонсорской помощи «Союзмультфильму». Компании заключили соответствующее соглашение, в рамках которого киностудия должна показать в мультсериале отделения «Почты России», процесс упаковки посылок, использовать логотип почтового оператора и прочие интеграции.

«Сумма спонсорского вклада по договору составляет 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей», − указано в проекте договора между сторонами.

Обе стороны подтвердили информацию. Представители почтового оператора уточнили, что «Почта России» примет участие в создании 30 серий мультсериала.

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12.12.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: RNS

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