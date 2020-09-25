«Паркет» Миндадзе и «Трое» Меликян вошли в конкурс таллинского кинофестиваля «Темные ночи»

Таллинский кинофестиваль «Темные ночи», проведение которого запланировано на ноябрь текущего года, начал объявлять программу. В конкурс смотра пока вошли сразу две российские картины.

Первая из них - новая работа Александра Миндадзе ПАРКЕТ. Это первая работа режиссера с момента выхода фильма МИЛЫЙ ХАНС, ДОРОГОЙ ПЕТР. Фильм снят в копродукции с Польшей и Великобританией. Сюжет фильма разворачивается вокруг танго-клуба, на паркете которого встречаются смертельно больной мужчина и его бывшая возлюбленная, которую он не видел целых 25 лет. Между героями снова вспыхивают чувства, которые постепенно трансформируются в любовный треугольник.

Любовному треугольнику посвящен еще один фильм российского режиссера, также отобранный в программу конкурсных показов «Темных ночей». В картине ТРОЕ Анны Меликян задействованы всего трое исполнителей - Константин Хабенский, Виктория Исакова и Юлия Пересильд. Премьера картины недавно с успехом прошла на фестивале «Кинотавр».

PÖFF организован некоммерческой ассоциацией Black Nights Film Festival (MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival). Tallinn Black Nights Film Festival - один из крупнейших киносмотров Прибалтики и Восточной Европы. Cостоит из основной программы, четырёх подфестивалей и рынка медиа- и кинопроизводства. В задачи фестиваля входит показать жителям Эстонии лучшие шедевры мирового кино, которые придутся по вкусу зрителям разных возрастов. Кроме обзора мирового кино PÖFF демонстрирует программу из документальных фильмов, проводит ретроспективы режиссёров, студий и жанров. Традиционно предпочтение отдается европейским фильмам.

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25.09.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: PÖFF