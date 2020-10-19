Объявлены победители питчингов рынка кинопроектов Potential Project Market Online

17 и 18 октября состоялись онлайн-питчинги рынка кинопроектов Potential Project Market 2020, организатором которого является продюсерский центр Potential. Участники представили свои проекты полнометражных фильмов и сериалов продюсерам ведущих онлайн-платформ и кинокомпаний России. В питчигах приняло участие 23 автора. Победители получили гранты и продюсерскую поддержку от Potential и партнеров центра.
Итоги питчинга в категории «Cериалы»:
Победители (100 тыс. рублей и девелопмент от Potential при участии Red Carpet Studio):
Спецприз (девелопмент от Potential):
Специальные упоминания жюри:
«Быстрее всех», Елена Алашаева (Москва). Проект отмечен Макаром Кожуховым (онлайн-кинотеатр Okko).
«Буки», Ека Волович (Москва). Проект отмечен Александром Сысоевым (видеоплатформа Premier).
Итоги питчинга в категории «Полный метр»:
Победители :
Приз: 100 тыс. рублей и девелопмент от Potential и продюсерского центра Ленфильма.
Приз: 100 тыс. рублей и сценарный девелопмент совместно с Potential.
Приз: девелопмент от продюсера Юлии Мишкинене и ее кинокомпании Vita Aktiva.
Специальное упоминание от жюри за лучший питчинг:
Питчинги проходили на платформе Zoom с трансляцией на YouTube-канале Potential. В жюри вошли известные российские продюсеры и редакторы: Наталья Дрозд-Макан, Юлия Мишкинене, Антон Токтонов, Елена Гликман, Мария Меленевская и Денис Уточкин, Катерина Михайлова, Василий Клепацкий, Егор Одинцов, руководитель проекта Proficinema.ru Нина Ромодановская, а также представители онлайн-платформ Premier, Яндекс.Студия, МТС и Okko.
«Два прошедщих дня питчингов показали, что онлайн-формат – не проблема, если вместе собрались подготовленные авторы, интересные проекты и заинтересованное жюри, − говорит Ирина Обидова, креативный продюсер Potential и рынка Potential Project Market. − Результаты питчингов превзошли даже самые смелые ожидания. Да, все отмеченные проекты требуют доработки, но молодые авторы показали высокий профессиональный уровень, смелые оригинальные идеи и прекрасные защиты. Главное, что есть интерес и желание продюсеров сотрудничать, а авторы слышат замечания и готовы делать свои проекты лучше».
«Как всегда прекрасная организация, совершенно замечательная коммуникация и до, и во время питчинга, довольно качественно подготовленные презентации. Понятно, что хороших проектов в принципе мало, но поскольку это итог полугодовой работы (отборщиков и редакторов Potential), то, конечно, хотелось бы, чтобы проекты были более осмысленными, − рассказывает Наталья Дрозд-Макан, продюсер кинокомпании СТВ, основатель компании Forest Film. − Хотя несколько по-настоящему интересных и приемлемых для дальнейшего развития сценариев было, и это круто. Мое единственное пожелание − больше крепких проектов».
«Я обычно с большим интересом участвую в питчингах дебютантов, − признается Юлия Мишкинене, продюсер, глава кинокомпании Vita Aktiva. − В первых проектах сценаристы и режиссёры обычно предъявляют многое, что уже накоплено и обдумано. Я уже не первый раз участвую в питчингах, организованных продюсерским центром Potential. Мне нравится, как они организованы, какие сценарии отбираются. В этом году я участвовала как член жюри и в питчинге сериалов, и в питчинге полных метров. Мне очень понравился общий уровень проектов. Все хотелось бы посмотреть и всем желаю удачи! Для себя я выбрала проекты, которыми хотелось бы заняться. Думаю, мы что-то придумаем совместно с Potential».
«Результатом эпохи самоизоляции и пандемии стало появление интересных проектов – доработанных, осмысленных. И на питчинге, отлично организованном Potential, было много заявок, которые вызвали как минимум бурное обсуждение среди членов жюри, – отметил глава Red Carpet Studio, основатель The Digital Reporter, Realist Web Fest и веб-кинотеатра Chill Антон Калинкин. − И в данном случае не важно, подхватил эти проекты кто-то из больших компаний или нет. Важно, что здесь действительно было о чем говорить, потому что мы очень часто бываем на питчингах, где и обсуждать особо нечего. Мы со своей стороны решили поддержать девелопмент двух проектов – No, no future и «Пропащие», над которыми планируем продолжить работу вместе с экспертами Potential. При этом еще над двумя проектами мы продолжаем думать и, возможно, также возьмем их в разработку».
Онлайн-питчинги стали частью онлайн-программы рынка Potential Project Market, который был перенесен на 23-25 апреля 2021 года из-за ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге и России.
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19.10.2020 Автор: Артур Чачелов
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