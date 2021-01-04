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«Последний богатырь: Корень зла» стал самым кассовым российским фильмом посткарантинного проката

Семейное фэнтези остается главным драйвером «новогодней битвы»

По предварительным данным, в третий день проката сборы семейного фэнтези ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА составили порядка 215 млн рублей. Общая касса проекта компаниq Yellow, Black and White и Disney за три дня проката превысила 580 млн рублей. Это делает сиквел ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ самым кассовым российским релизом посткарантинного проката.  До этого самой успешной отечественной картиной, вышедшей в прокат после возобновления работы кинотеатров осенью 2020 года, была комедия НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (543 млн рублей), также принадлежащая Yellow, Black and White.

Хорошо держатся и другие участники «новогодней битвы», хотя их сборы заметно уступают лидеру. Более подробно о предварительных результатах проката 3 января 2021 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

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04.01.2021 Автор: БК

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