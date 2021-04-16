Disney может потерять права на франшизу «Хищник»

Братья Джим и Джон Томас, написавшие в середине 80-х сценарий к первому ХИЩНИКУ, подали иск с целью вернуть себе права на франшизу, сообщает THR. Как известно, права на нее принадлежали Fox, а интеллектуальной собственностью Fox сейчас распоряжается Disney. Таким образом, студия может впервые в истории стать ответчиком в суде по делу об авторских правах. Как утверждают сценаристы, срок прав на франшизу истекают буквально завтра, 17 апреля.

Братья Томас надеются воспользоваться положением закона об авторском праве, по которому авторы могут отозвать права на свои произведения у текущих владельцев прав по истечении определенного периода времени. Как правило, этот срок составляет 35 лет. Учитывая временные рамки, если подобная практика получит распространение, студии могут столкнуться с перспективой потерять права на многие культовые франшизы 80-х годов.

По словам сценаристов, они подавали заявление об отзыве прав еще в 2016 году и на протяжении четырех с половиной лет не получали от голливудских студий никаких возражений. В заявлении исцов говорится, что лишь в январе 2021 года адвокат ответчиков связался с их законным представителем. В записке ответчиков оспаривалась возможность расторжения контракта по продлению прав на франшизу на том основании, что на сценарий 1986 года якобы распространяется специальное, отложенное «окно», предназначенное для книжных публикаций.

По словам братьев Томас, в ответ они подали альтернативные уведомления об отзыве авторских прав с более поздними датами расторжения контракта. В свою очередь, ответчики прислали повторное встречное уведомление исцам с возражениями в отношении отзыва прав, содержащее ряд дополнительных аргументов, которые позволяют уклониться от прекращения действия контракта.

В данный момент ситуация далека от завершения. Интересы сценаристов защищает Марк Тоберофф, ранее занимавшийся делами об отзыве авторских прав. В частности, юрист представлял в суде писателя «Пятницы, 13-го». На текущий момент данное дело находится в ожидании апелляции.

Оригинальный ХИЩНИК режиссера Джона Мактирнана с Арнольдом Шварценеггером в главной роли остается одним из знаковых фантастических боевиков 80-х, породил три сиквела и отдельную серию-спин-офф ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА. Сообщалось, что Disney после поглощения студии Fox разрабатывает проект перезапуска франшизы во главе с режиссером Дэном Трахтенбергом. Действия братьев Томас ставят эти планы под серьезнное сомнение.

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16.04.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: THR