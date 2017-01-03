Кассовые сборы в российском кинопрокате в 2016 году выросли на 10%

Кризис кинопрокату не помеха. По крайней мере в завершившемся году отечественный кинопрокат впервые добрался до двух значимых рубежей: 50 млрд рублей кассовых сборов и 200 млн проданных билетов.

По предварительным данным «Бюллетеня кинопрокатчика», кассовые сборы за 2016 год в кинопрокате России + СНГ составили 52,8 млрд рублей, что на 9,5% больше по сравнению с 2015-м. Посещаемость выросла сразу на 11%, достигнув 213 млн зрителей. Таким образом можно констатировать, что впервые бокс-офис растет медленнее посещаемости. Это также означает, что снизилась и средняя цена билета – до 248 рублей (с 251-го годом ранее).

Интересно, что страны СНГ невольно сдерживали рост показателей. Связано это в первую очередь с колебаниями курса рубля по отношению к валютам стран СНГ, что особенно было заметно в первой половине 2015 года. Так, по данным comScore/Rentrak, сборы в Казахстане за 2016-й в рублях упали на 4%, тогда как в местной валюте – выросли на 38%. В Белоруссии касса в рублевом эквиваленте выросла только на 5%, тогда как в локальной валюте – на 19%.

Сборы и посещаемость исключительно в России выросли почти на 13% относительно 2015 года. Общий бокс-офис на территории страны, по данным БК, составил в прошедшем году 49 млрд рублей, тогда как посещаемость достигла 195 млн зрителей. Средняя цена билета снизилась и непосредственно в России, но всего на один рубль – с 253-х до 252-х.

Российское кино, как мы уже сообщали, в нынешнем году установило рекорд по общим кассовым сборам. Ранее отечественные фильмы лучше всего отработали в 2013 году, собрав 8,13 млрд рублей (35,6 млн зрителей) в России + СНГ. Сейчас же этот результат был улучшен более чем на миллиард и достиг 9,25 млрд рублей (38 млн зрителей) в России + СНГ. В относительных показателях отечественное кино, по предварительным данным, заняло 17,5% рынка России + СНГ по сборам и 17,9% по зрителям (соответственно 17,8% и 18,3% на территории России).

Пятерку самых кассовых релизов по итогам 2016 года составляют мультфильмы ЗВЕРОПОЛИС (2,08 млрд рублей в России; 2,28 млрд рублей с учетом СНГ) и ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (1,99 млрд рублей в России; 2,14 млрд рублей с учетом СНГ), а также игровые картины ДЭДПУЛ (1,61 млрд рублей в России; 1,77 млрд рублей с учетом СНГ), ОТРЯД САМОУБИЙЦ (1,59 млрд рублей в России; 1,61 млрд рублей с учетом СНГ) и ЭКИПАЖ (1,43 млрд рублей в России; 1,50 млрд рублей с учетом СНГ). Впрочем, учитывая высокие сборы ВИКИНГА в новогодние праздники эта пятерка еще может видоизмениться.

03.01.2017 Автор: Андрей Белый