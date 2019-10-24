Premier будет снимать документальные фильмы

Premier станет первым российским онлайн-сервисом, который будет снимать не только сериалы и фильмы, но документальные картины и публицистические передачи. Об этом сообщают «Ведомости». В начале ноября в онлайн-кинотеатре появится бесплатный раздел с документальными фильмами и публицистическими передачами. Гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия будет заниматься заказом и производством такого контента для видеосервиса.

Первой документальной премьерой на онлайн-платформе станет фильм С ЗАКРЫТЫМИ ОКНАМИ Романа Супера о музыканте Кирилле Толмацком (Децл). До 21 ноября у Premier есть эксклюзивное право показа, затем фильм будет выложен на YouTube. Деньги на фильм создатели собрали посредством краудфандинга, всего Суперу и его команде удалось привлечь почти 4 млн руб.

На Premier также могут появиться авторские программы и фильмы Леонида Парфенова, Алексея Пивоварова, Павла Лобкова и других, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, Картозия обещает привлечь к проекту «лучших журналистов России». У Картозии большой опыт создания не только развлекательного, но и публицистического и документального контента. Он много лет работал на канале НТВ, где участвовал в создании программ «Центральное телевидение» и «Программа Максимум», был шеф-редактором «Намедни» и «Профессия – репортер». Вместе с журналистом «Дождя» Антоном Желновым он снял документальные фильмы «Бродский не поэт» и «Саша Соколов. Последний русский писатель». Оба фильма показал в эфире «Первый канал».

«Мы изучали возможность развития направления документалистики, но пока спрос на такие проекты у российской аудитории низкий, большого бизнеса в этом нет», – сообщает «Ведомостям» сотрудник другого крупного онлайн-кинотеатра. О низком спросе аудитории на документальные фильмы говорит и гендиректор видеосервиса More.TV Денис Горшков. Вместе с тем он отмечает, что «качественно сделанные проекты могут привлечь интерес к самой платформе, носить имиджевый характер». Пока в стране в целом слабая документалистика, считает гендиректор онлайн-кинотеатра Ivi Олег Туманов: «Но если актуальные темы будут честно обсуждаться, это должно быть востребовано аудиторией. Мы считаем это интересным направлением».

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24.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Ведомости