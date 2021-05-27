Онлайн-кинотеатр Premier появится на платформе Kartina.TV

1 июня 2021 года онлайн-кинотеатр Premier станет доступен всем подписчикам Kartina.TV более чем в 140 странах мира. Объем совокупной библиотеки платформы превысит отметку в 200 тысяч названий фильмов, сериалов и программ.

Premier — видеосервис с самыми резонансными российскими сериалами, а также лучшими проектами развлекательных и спортивных телеканалов холдинга «Газпром-медиа». За два года существования Premier выпустил более 20 оригинальных проектов, многие из них стали хитами и получили признание СМИ и кинокритиков. Среди них — «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Эпидемия», «Мир! Дружба! Жвачка», «Перевал Дятлова», «КОЛЛ-ЦЕНТР», «Зона комфорта» и другие. Весь контент видеосервиса станет доступен подписчикам Kartina.TV в высоком качестве, без рекламы и с возможностью подключения всей семьи к одному аккаунту.

Генеральный директор Kartina.TV Андреас Райх: «Более 10 лет Kartina.TV выступает в качестве ключевого партнера для российских проектов на международной арене. Среди партнеров компании — ведущие онлайн-кинотеатры Okko, Start, Megogo, more.tv и ivi. Благодаря партнерству с видеосервисом Premier пользователи Kartina.TV получат доступ к развлекательному контенту телеканалов ТНТ, ТВ-3 и ТНТ4. Фильмы, сериалы и шоу этих каналов всегда пользовались спросом у зрителей Kartina.TV».

«Мы рады стать партнёром Kartina.TV. Наш сервис расширяет международное присутствие, станет ещё доступнее пользователям, а у абонентов Kartina.TV появится замечательная возможность получить доступ к многообразию фильмов и сериалов, включая топовый оригинальный контент», — рассказал Иван Гродецкий, генеральный директор Premier.

Для удобства навигации по библиотекам восьми онлайн-кинотеатров специалисты Kartina.TV разработали систему кроссплатформенного поиска контента, а также интеллектуальную рекомендательную систему, ориентированную на индивидуальные особенности и предпочтения каждого подписчика. В ближайших планах внедрение профилей пользователей, а также расширение списка интегрированных в сервис онлайн-

кинотеатров.

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27.05.2021 Автор: Виолетта Палий