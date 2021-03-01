Premier представил главные премьеры марта

В марте видеосервис Premier приготовил своим пользователм множество новинок. Зрителей ждут оригинальные сериалы, а также проекты, которые онлайн-кинотеатр выпускает в соэксклюзиве с другими сервисами. Среди собственных эксклюзивов − сериал канала НТВ «Мастер», стартовавший 18 февраля. Его новые серии продолжат выходить в марте по понедельникам и четвергам.

В марте: сериал «8 способов любить».

Мелодрама, по сценарию Александра Талала, в которой снялись Михаил Башкатов, Елизавета Моряк, Александр Яценко, Нелли Уварова, Ольга Хохлова, Алексей Маклаков, Марьяна Спивак, Кирилл Кяро, Нино Нинидзе, Катерина Ковальчук, Софья Зайка, Мария Ульянова, Роман Каграманов, Павел МайковЛюбовь имеет так много оттенков: любовь к себе и всему человечеству, отношения родителей и детей, страсть и мания, бескорыстная любовь и одержимая. О ее характере размышляли еще древние греки и выделили восемь типов любви. Каждая серия «8 способов любить» – это история о разных гранях одного всеобъемлющего чувства.

В марте: сериал «Любовь в рабочие недели».

Долгие дни коронавирусного карантина наконец-то позади! Герои возвращаются к обычной жизни и вновь ходят на работу. Теперь их ждут нешуточные любовные страсти, которые разгораются прямо на рабочих местах! Андрей и Кристина после расставания сталкиваются на работе и решают поддерживать исключительно деловые отношения, но сами не замечают, как вновь оказываются в постели. Валера вкладывает деньги в бизнес своей супруги Ирины, и они проводят много времени вместе, однако проблемы с доверием по-прежнему омрачают их жизнь. Кажется, только в семье Гарика и Сони царит гармония, но только до тех пор, пока их не навещает теща!

С 1 марта: сериал «257 причин, чтобы жить», 2 сезона.

Женя боролась со смертельной болезнью и наконец победила. Ей хочется дурачиться и веселиться, но жизнь буквально ударяет ее со всех сторон. Молодой человек все это время ждал подходящего момента и теперь предлагает расстаться. Сестра-блогер спекулирует на ее болезни, собирая деньги на лечение, а возвращение в офис порождает сплетни и интриги со стороны коллег. Женя не унывает и верит, что завтра будет лучше, чем вчера. Она находит свой дневник, куда записывала свои желания, пока болела. Эти желания – 257 причин, чтобы жить.

С 4 марта: фильм ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ.

Мультфильм для всей семьи с приключениями, путешествиями во времени и фантастическим экшеном. На руинах неизвестной цивилизации раскинулся подводный город, в котором живет дельфин Дельфи. Он безумно влюблен в дочь мэра Мию и мечтает служить в гвардии дельфинов, но юного фантазера никто не воспринимает всерьез. Однажды Дельфи и его друг Зеб находят древний артефакт – арку, проплыв через которую можно легко изменить свой облик. Но вслед за друзьями о волшебной арке узнают злобные мурены, и теперь Город рыб в опасности...

С 6 марта: фильм СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ.

Сочетание провокационной комедии и закрученной детективной истории с элементами стендапа. Светка пошла служить в полицию только ради того, чтобы никто не рискнул смеяться над ее полнотой. Она получает спецзадание раскрыть схему наркотрафика и под видом администратора едет в тур с молодыми стендап-комиками. Светке предстоит не только выполнить задание, но и наказать стендаперов, чьи шутки ее откровенно бесят.

С 9 марта: сериал «Девушки с Макаровым». Сразу после эфира ТНТ.

Первый комедийный сериал о девушках-полицейских от создателей «Интернов». Из-за конфликта с руководством майору Павлу Макарову полностью заменяют личный состав. Вместо опытных оперов-мужчин ему выделяют четырех молодых выпускниц Школы Полиции – таких разных, но пробивных девушек. Своей неопытностью они ужасно раздражают матерого наставника, у которого всегда были напряженные отношения с женщинами. Макаров изо всех сил старается избавиться от нежеланных девушек, а они в свою очередь сделают все, чтобы отстоять свое право служить в полиции.

С 14 марта: реалити-шоу «Ты – Топ-модель». Сразу после эфира ТНТ.

Это реалити об исполнении желаний и о том, что на этом пути нет ничего невозможного! Современные звезды модельного бизнеса имеют миллионные аудитории в соцсетях, обладают харизмой и уникальной историей. Героини шоу очарованы миром «высокой моды» и обложками журналов, но знают ли они, какой ценой достается эта слава и профессия? Каждый думает, что быть топ-моделью легко – достаточно красивой внешности и длинных ног. Но это не так! Мир модельного бизнеса жесток. Зависть и интриги, километровые подиумы, съемки в непростых условиях и изматывающие кастинги – но разве есть преграды на пути к мечте? Настоящие топ-модели должны быть готовы ко всему! Участницам шоу предстоит измениться до неузнаваемости, пройти сложные физические и эмоциональные испытания. А ведущие шоу и модные эксперты решат, кто из участниц гордо зашагает по мировым подиумам и окажется в шаге от своей мечты! Ведущие: Гоша Карцев, Настя Решетова, Александр Гудков

С 15 марта: фильм ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ.

Мрачная мистическая мелодрама о зловещих последствиях черной магии. Жизнь Жени рушится, когда ее возлюбленный Кирилл уходит к любовнице, бросив девушку с ребенком на руках. Несчастная женщина обращается к цыганке, чтобы сделать приворот и вернуть любимого и былое счастье. Благодаря черной магии Кирилл возвращается, но вскоре «любовь» перерастает в одержимость, мужчина теряет рассудок, а Женя оказывается в смертельной опасности. Единственный способ спасти себя и возлюбленного – отменить черное венчание. Какую цену придется заплатить Жене, чтобы исправить роковую ошибку?

С 18 марта: фильм ЧЕРНЫЙ СНЕГ.

Якутский триллер, основанный на реальных событиях и получивший главный приз на кинофестивале «Окно в Европу». Жадный дальнобойщик Гоша возит продукты на север Якутии и спаивает местных жителей «паленой» водкой. Помимо этого, он охотно меняет водку на мясо и рыбу – главную валюту северян. Из-за своей алчности он решает ехать обратно в город один. По пути у него ломается машина, и Гоша застревает в бескрайних ледяных просторах…

С 25 марта: фильм ПУГАЛО.

Мистическая драма о якутской колдунье, получившая главный приз кинофестиваля «Кинотавр» в 2020 году. Это история знахарки из якутской деревни, которую боятся и презирают местные жители. За глаза, ее прозвали «Пугалом», потому что она давно махнула на себя рукой, живет в грязи и пьет водку. Соседи обходят ее стороной, но, когда случается беда, все в тайне приходят к ней и просят о помощи. Ее дар – проклятие для неё самой. Знахарка знает, что однажды этот дар погубит ее, а до тех пор она продолжает исцелять людей…

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01.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: PREMIER