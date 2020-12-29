Premier теперь доступен ОТТ-абонентам «НТВ-Плюс»

С 29 декабря абонентам ОТТ–платформы «НТВ-Плюс» доступна библиотека Premier, которая включает в себя ряд самых популярных и рейтинговых сериалов, созданных студиями холдинга «Газпром-медиа»: «Перевал Дятлова», «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Эпидемия», «Мир! Дружба! Жвачка», «Ольга», «Территория», «Реальные пацаны», «Полицейский с Рублtвки», «Игра на выживание» и другие, а также развлекательный контент от телеканалов ТНТ, ТВ3, ТНТ4, «Супер». Доступ к библиотеке будет открыт как в рамках подписки на Premier, так и в рамках пакетного предложения оператора. «НТВ-Плюс» предоставляет абонентам месяц бесплатного доступа к контенту новой библиотеки.

«Одна из основных задач, которую ставит перед собой холдинг, это формирование на всех платформах и во всех средах уникального контентного предложения, которое отвечает интересам различных сегментов аудитории, − прокомментировала первый заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Светлана Баланова. − Расширение возможностей для доступа растущей базы ОТТ−абонентов «НТВ-Плюс» к профессиональному и качественному видеопродукту, создаваемому студиями и каналами холдинга, − естественный шаг в рамках нашей стратегии по созданию пользовательских контентных вселенных».

«Это первое подобное партнерство видеосервиса Premier и пример консолидации усилий двух ОТТ-платформ холдинга «Газпром-медиа», – добавил генеральный директор видеосервиса Premier Иван Гродецкий. − Яркие и популярные сериалы линейки Premier Originals теперь доступны и для цифровых абонентов «НТВ-Плюс», а это значит, что еще один коммуникационный канал поможет продвижению качественного российского контента».

«Появление библиотеки Premier в сервисе «НТВ-Плюс ТВ», безусловно, знаковый и важный шаг для обеих сторон, – говорит директор департамента цифровых продуктов «НТВ-Плюс» Константин Смирнов. − Для нашей компании это возможность расширить целевую аудиторию, увеличить количество доступного оригинального контента российского производства и сделать подписку еще более гибкой и выгодной. В ближайшее время доступ к библиотеке Premier появится в мобильных приложениях iOS и Android, а также в Smart TV».

Холдинг последовательно работает над расширением контентного предложения своих цифровых платформ, используя возможности внутригрупповой синергии. Ранее в рамках партнерства Premier с НТВ на видеосервисе появилась значительная часть библиотеки телеканала на эксклюзивной основе. Также Premier совместно с каналом 2х2 запустил производство анимационных проектов для взрослых.

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29.12.2020 Автор: Артур Чачелов