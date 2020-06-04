PREMIER Studios, ТВ-3 и Московская школа кино поддержат молодые таланты

PREMIER Studios и телеканал ТВ-3 совместно с Московской школой кино поддержат талантливых абитуриентов: семь лучших смогут бесплатно пройти обучение в МШК на долгосрочной postgraduate программе «Шоураннер» в предстоящем 2020-2021 учебном году.

Программа «Шоураннер» ориентирована на профессионалов в сфере создания сериального контента для ТВ и VOD-платформ, ее абитуриенты − режиссеры, сценаристы и продюсеры, уже имеющие опыт или профильное образование в сфере кинопроизводства. Обучение пройдет под руководством менторов, в числе которых ключевые шоураннеры индустрии − Валерий Федорович и Евгений Никишов (PREMIER Studios и телеканал «ТВ-3»), Александр Цекало (компания «Среда») и Павел Бардин.

Студенты будут учиться управлять процессом создания сериала от идеи до выхода на экран, контролировать все этапы разработки сценария, решать весь комплекс ключевых задач пре-продакшена, презентовать проект на питчинге, руководить процессом производства, сохраняя стилистическое, визуальное и жанровое единство проекта.

«Мы ищем тех, кто хочет создавать сериалы мирового уровня и, возможно, завтра-послезавтра будет определять лицо индустрии. Другой задачи перед нами не стоит, − прокомментировал Валерий Федорович, руководитель PREMIER Studios и директор телеканала «ТВ-3». − У нас уже есть опыт ведения программы «Шоураннер» Московской школы кино, и он успешный. Еще во время обучения мы со студентами начали создавать проекты, один из которых пишется сейчас для ТНТ, и еще два разрабатываются. Нам важно вкладывать свои силы в тех, кто любит кино, сериалы и готов делать то, чего раньше никто не делал. Мы надеемся увидеть большой поток людей с горящими глазами на вступительных испытаниях и не хотим, чтобы финансовый вопрос встал на пути к мечте у по-настоящему талантливых и одаренных, страстно влюбленных в эту профессию людей».

«В связи с тем, что обучение будет бесплатным, у нас будет очень строгий отбор и довольно серьезные требования к тем, кто поступит на протяжении всего периода обучения, − говорит Евгений Никишов, руководитель PREMIER Studios, генеральный продюсер телеканала «ТВ-3». − Сейчас в нашей компании на позиции креативного продюсера работает одна из студенток прошлого набора. Уже летом по ее сценарию будет сниматься первый сезон комедийного сериала для телеканала ТНТ. Помимо этого, она курирует еще несколько проектов на разных стадиях производства. Все это стало возможным благодаря ее обучению в МШК и тем сценарным разработкам, которые появились в процессе работы с преподавателями школы. Наша индустрия довольно консервативна и закрыта для новых людей. Просто рассылая резюме, попасть в нее непросто. В этом плане курс шоураннеров в МШК − своего рода шорткат, быстрый способ показать на деле, на что ты способен и сразу попасть в обойму одной из ведущих студий страны».

«Результаты первого запуска программы «Шоураннер» не заставляют себя ждать, − рассказывает Мария Ситковская, директор Московской школы кино. − Когда мы открыли набор на первый курс, о профессии шоураннер в России знали немногие, но была очевидна тенденция − индустрия сериалов развивалась ускоренными темпами и нужны были люди, способные создавать и вести проекты для ТВ и VOD-платформ от начала и до конца. Сейчас, всего через полгода после завершения обучения, все выпускники программы востребованы и продолжают заниматься своими проектами. Оксана Мафагел после стажировки присоединилась к менторам и продолжила сотрудничать с командой PREMIER Studios и ТВ-3, сейчас у нее в работе два сериала и один YouTube-проект. Елена Красильникова во время учебы создала несколько историй, которыми очень заинтересовались в индустрии, уже известно, что ее сериал будет эксклюзивно выпущен на одной из крупнейших онлайн-платформ. Евгения Богомякова стала соавтором сценария к новому многосерийному фильму Юрия Быкова, а Анна Носатова также продолжает сотрудничество с менторами и работает над сценарием сериала. Это только успехи выпускников Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Общее количество проектов на курсе еще больше и мы невероятно гордимся таким блестящим результатом!».

Для участия в конкурсе необходимо:

1. Подать заявку на программу «Шоураннер» Московской школы кино;

2. Выбрать в качестве менторов Валерия Федоровича и Евгения Никишова от PREMIER Studios и телеканала «ТВ-3»;

3. Получить автоответ с дедлайном на почту, указанную при подаче заявки;

4. Выполнить задание пре-отбора до указанного в автоответе дедлайна.

Заявки принимаются до 1 июля. Результаты будут объявлены 15 июля.

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04.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Московская школа кино