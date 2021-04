«Амедиатека» рассказала о премьерах мая

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» рассказал о грядущих релизах, которые подписчики платформы могут смотреть уже в мае. Среди новинок месяца — документальное кино, комедийные проекты и даже история «преступления века».



Список премьер мая:



С 1 мая: научно-фантастический сериал «Интергалактик»



Научно-фантастический сериал о преступниках с разных планет. «Интергалатик» — бойкая история о банде женщин-заключенных, угнавших космический корабль. Впереди их ждет много приключений (подчас опасных) и, конечно же, поиск подлинной свободы. Впрочем, можно убежать с Земли, однако от себя — вряд ли. Так что отважным героиням предстоит познать не только безграничный космос. «Интергалатик» — идеальный сериал для любителей нетривиальной научной фантастики и хорошего юмора с легким британским акцентом.



С 3 мая: третий сезон сериала «Девушка по вызову»



Прорывная драма о темных тайнах сферы секс-услуг «Девушка по вызову» возвращается. В третьем сезоне специалистка по нейробиологии из Лондона начинает стремительно завоевывать мир эскорта. Конечно же, такая «подработка» приносит немало полезных знакомств. За режиссуру в третьем сезоне отвечает Аня Марквардт («Теряя контроль»), среди приглашенных звезд — Александра Даддарио («Почему женщины убивают»).



С 5 мая: документальный сериал «Разговоры животных»



Документальный проект, помогающий лучше понять братьев наших меньших. «Разговоры животных» концентрируются на давней мечте человечества: прямое общение со зверьми разных размеров и расцветок. Ученые со всего мира пытаются наладить с фауной полноценный контакт. И сейчас люди ближе к этой цели, чем когда-либо. Но сможем ли мы когда-нибудь действительно расшифровать язык животных? Попробуем узнать!



Также с 5 мая: комедийный сериал «Кровные»



Британская медицинская комедия о дружбе поневоле. Суровый одиночка Малик ведет трагически непопулярный видеоблог и не знает слов любви, однако после ухода его постоянного напарника ему предстоит раскрыться веселой и милой Венди. Поначалу этот тандем выглядит безнадежным, однако позже странная парочка начинает активно поддерживать друг друга, попутно пытаясь завоевать уважение коллег. «Кровные» — это must see для всех любителей легких, но мудрых комедий с фирменным английским юмором.



С 11 мая: документальный проект «Преступление века»



Новый проект знаменитого документалиста Алекса Гибни («Безумен, но не болен»). На этот раз главный док-режиссер Америки выводит на чистую воду фармацевтические компании. «Преступление века» бьет по политикам и нормативным актам, допустившим распространение синтетических опиатов. Зрителям расскажут про истоки этого пагубного явления и о том, как оно влияет на систему здравоохранения. Тему раскроют медицинские работники, инсайдеры и пострадавшие от опиоидной зависимости. Документальный проект разработан совместно с The Washington Post.



С 14 мая: мини-сериал «Домина»



«Домина» − исторический мини-сериал, погружающий зрителя в манящий мир Древнего Рима. Главная героиня − Ливия Друзиллы, жена императора Октавиана Августа. Сериал покажет путь от юной наивной девушки до могущественной личности. Одну из главных ролей в сериале сыграла легендарная Изабелла Росселлини.



С 18 мая: драма ПАКТ



Британская детективная драма для настоящих ценителей жанра. «Пакт» погружает нас в мрачную историю пяти друзей, окутанных смертью и паутиной лжи. Разобраться в этом лабиринте событий и тайн будет непросто. Сценарист сериала Пит МакТиг в прошлом приложил руку к легендарному «Доктору Кто», так что ждите неожиданных поворотов сюжета и, конечно, фирменной атмосферы мрачного английского детектива на стыке с эмоциональной драмой.



С 24 мая: комедия ПРОСТИТУТКИ ВО ФЛЭТБУШЕ



Живая и бойкая комедия о настоящей дружбе. ПРОСТИТУТКИ ВО ФЛЭТБУШЕ выросли из веб-сериала Кевина Исо и Дэна Перлмана. В 2017 году проект собрал теплые отзывы критиков и неплохо проявил себя на локальных независимых фестивалях. Теперь сериал стал большой историей, в центре которой по-прежнему два друга, которые пытаются найти себя и наладить личную жизнь в не самом приметном районе Бруклина. Искрометный юмор остался на месте!



С 24 мая: четвертый сезон сериала «Пациенты»



«Ревизия» классики − новый тренд. На фоне неожиданных продолжений и перезапусков из пепла восстали «Пациенты», выдающаяся медицинская драма от HBO. Четвертый сезон представит нам нового терапевта в исполнении Узо Адубы («Оранжевый − хит сезона»), блистательной американской актрисы, трехкратной обладательницы премии «Эмми».



С 24 мая: третий сезон сериала «Черный понедельник»



«Черный понедельник» как стиль жизни: гроза финансовой индустрии Мо продолжает борьбу за власть на Уолл-стрит. Правда, все его предыдущие действия больно били по рынку и его друзьям, но это ничего! Главное − не сдаваться.



С 28 мая: сериал «Чудовище должно умереть»



Атмосферная экранизация одноименного романа Сесила Дей-Льюиса (творческий псевдоним − Николас Блейк). «Чудовище должно умереть» рассказывает историю безутешной матери, которая преследует мужчину, насмерть сбившего ее ребенка. Однако план возмездия неожиданно начинает воплощаться в жизнь без ее участия. Главные роли в сериале сыграли Джаред Харрис («Чернобыль») и Каш Джамбо («Хорошая борьба»).



С 30 мая: фильм ОСЛО



Экранизация одноименной пьесы с Эндрю Скоттом («Дрянь») и Рут Уилсон («Темные начала»), написанной лауреатом премии «Тони» Дж. Т. Роджерсом. ОСЛО − это драма о тайных переговорах между Израилем и Организацией Освобождения Палестины под «присмотром» Норвегии. В 1993 году этот процесс привел к созданию Декларации принципов о временных мерах самоуправления (так называемое Соглашение в Осло). На фон этих событий разворачивается история о любви, дружбе и тихом героизме. Среди продюсеров картины − Стивен Спилберг.

28.04.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Amediateka