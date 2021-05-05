Сценарную премию «Слово» вручат 21 мая в Москве

Пятая церемония вручения сценарной премии им. В. Черных «Слово», на которой будут подведены кинематографический итоги 2020 года, состоится уже 21 мая в Театре им. А.С. Пушкина. В качестве генерального партнера мероприятия выступает онлайн-кинотеатр KION.

Премию вручат в следующих номинациях:

Лучший сценарный дебют в полнометражном фильме

Лучший дипломный сценарий

Лучший сценарий полнометражного фильма

Лучший сценарий сериала

Специальный приз с формулировкой «За верность профессии» будет вручен Андрею Смирнову, кинорежиссеру, драматургу, актеру и автору таких картин, как БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ, ОСЕНЬ, ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА и ФРАНЦУЗ.

Игорь Мишин, генеральный директор «МТС Медиа»: «Мы рады быть генеральным партнером отечественной сценарной премии «Слово». Умение рассказывать истории – один из ключевых компонентов по-настоящему качественного фильма и сериала. В библиотеке нашего онлайн-кинотеатра KION мы собираем как раз подобные значимые проекты, в основе которых лежат истории, которые имеют значение для каждого. Уверен, что лауреаты премии «Слово» в будущем проявят себя как талантливые драматурги, и надеемся, что со многими из них мы будем сотрудничать, в том числе в рамках нашей программы инвестирования в кинопроизводство от «МТС Медиа».

Организатор премии – Благотворительный фонд развития сценарного искусства в области игрового и телевизионного кино «Слово» им. Валентина Черных при поддержке Министерства культуры РФ.

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05.05.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Пресс-служба премии «СЛОВО»