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Сценарную премию «Слово» вручат 21 мая в Москве

Режиссера и сценариста Андрея Смирнова наградят специальным призом

Пятая церемония вручения сценарной премии им. В. Черных «Слово», на которой будут подведены кинематографический итоги 2020 года, состоится уже 21 мая в Театре им. А.С. Пушкина. В качестве генерального партнера мероприятия выступает онлайн-кинотеатр KION.

Премию вручат в следующих номинациях:

  • Лучший сценарный дебют в полнометражном фильме
  • Лучший дипломный сценарий
  • Лучший сценарий полнометражного фильма
  • Лучший сценарий сериала

Специальный приз с формулировкой «За верность профессии» будет вручен Андрею Смирнову, кинорежиссеру, драматургу, актеру и автору таких картин, как БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ, ОСЕНЬ, ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА и ФРАНЦУЗ.

Игорь Мишин, генеральный директор «МТС Медиа»: «Мы рады быть генеральным партнером отечественной сценарной премии «Слово». Умение рассказывать истории один из ключевых компонентов по-настоящему качественного фильма и сериала. В библиотеке нашего онлайн-кинотеатра KION мы собираем как раз подобные значимые проекты, в основе которых лежат истории, которые имеют значение для каждого. Уверен, что лауреаты премии «Слово» в будущем проявят себя как талантливые драматурги, и надеемся, что со многими из них мы будем сотрудничать, в том числе в рамках нашей программы инвестирования в кинопроизводство от «МТС Медиа».

Организатор премии – Благотворительный фонд развития сценарного искусства в области игрового и телевизионного кино «Слово» им. Валентина Черных при поддержке Министерства культуры РФ.

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05.05.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Пресс-служба премии «СЛОВО»

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