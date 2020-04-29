Capella Film предложит кинотеатрам в переходный период снова показать «Зеленую книгу»

На онлайн-конференции «ВедуКиноБизнес» глава Capella Film Надежда Мотина рассказала о ближайших релизах компании. Сейчас прокатчик полноценно работает в удаленном режиме, ожидая открытия кинотеатров. Компания представила восемь проектов, которые готовы для выхода с момента открытия кинотеатров. Это как коммерческие проекты, интересные широкой аудитории, так и фестивальные проекты для избирательной публики. К каждому из фильмов, по словам Надежды Мотиной, найдены интересные партнеры и разработана рекламная кампании.

На переходный период, когда какие-то кинотеатры будут открываться, а какие-то еще будут закрыты, прокатчик предлагает вернуть в прокат свои кассовые хиты – ЗЕЛЕНУЮ КНИГУ, КОРОЛЕВСКИЕ КАНИКУЛЫ и ОСОБЕННЫХ. «Мне кажется, сейчас будут важны форматы точечных показов и спецпоказов, – предполагает Надежда Мотина. – Возможно, в начале кинотеатры будут работать не каждый день, и именно работа в определенный день станет событием для зрителей. Мы сможем точечно поддерживать показ конкретного фильма. Мы планируем оказывать онлайн-поддержку, будем предоставлять эксклюзивные материалы от режиссеров и актеров, чтобы мероприятие носило особый статус и было интересно аудитории».

Надежда Мотина отметила, что хочет, чтобы кинопоказ восстановился в полном объеме и готова всячески поддерживать партнеров. «Кинопрокат для нас очень важный формат, мы не хотим потерять магию кино и хотим, чтобы зрители смотрели фильмы прежде всего в кинотеатрах. Мы сознательно оставили фильм ТУННЕЛЬ. ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ в репертуаре перед самым закрытием кинотеатров, поскольку партнеры просили нас не убирать проект. Я понимала, что прокатной жизни у него, к сожалению, не будет, но мы решили поддержать кинотеатры, которые продолжали бороться за аудиторию и показывать людям кино», – рассказала она.

На вопрос главы «Премьер Зала» Владимира Петелина о том, возможно ли изменить соотношение прокатной платы для выходящих в повторный прокат фильмов, чтобы кинотеатр мог перераспределить дополнительные деньги на более активную работу со зрителем для привлечения его в кинотеатры, Надежда Мотина ответила, что готова обсуждать с партнерами любые идеи. «Мы как независимый прокатчик всегда лояльно подходили к нашим партнерам, у нас никогда не было безумных и жестких требований. И, конечно, мы готовы обсуждать условия по возобновлению работы, особенно по фильмам, которые выходят в прокат повторно», – отметила она.

Все ближайшие релизы прокатчика ориентировочно заявлены на лето. Первым станет мелодрама ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ, где героиня Шейлин Вудли будет выбирать между персонажами Джейми Дорнана и Себастиана Стэна. Надежда Мотина подчеркнула, что это легкий фильм, наполненный жизненными ситуациями, в нем много откровенных сцен, но они красиво сняты.

Следующий проект – мультфильм СКАЗКИ СЕРОГО ВОЛКА – рассчитан на широкую семейную аудиторию и создан по мотивам произведений Роальда Даля. В этом проекте хорошо знакомые сказочные персонажи – Белоснежка, Красная Шапочка, Фея – предстанут в совершенно новом ключе. Волка будет озвучивать Иван Охлобыстин. По словам Мотиной, мультфильм будет интересен как детям, так и взрослым. По нему будет проведена интересная рекламная кампания, сопоставимая с продвижением КОРОЛЕВСКИХ КАНИКУЛ в прошлом году.

Для тех, кто скучает по путешествиям, выйдет французская комедия #ЯЗДЕСЬ, где известный шеф-повар влюбляется в Инстаграме в кореянку и отправляется за ней на край света, но застревает в аэропорту. По мнению Мотиной, после завершения режима самоизоляции очень популярными будут позитивные яркие фильмы, дарящие зрителям положительные эмоции. Кроме того, у французских комедий есть своя преданная аудитория, которая с удовольствием посмотрит этот фильм в кинотеатрах.

В пакете прокатчика не обошлось без мистического триллера, так как молодежная аудитория, по словам Мотиной, любит пощекотать себе нервы и переживать страхи в коллективном просмотре. Хоррор ПРИДИ КО МНЕ от продюсеров ОДЕРЖИМОСТИ и ВЕДЬМЫ создан в лучших традициях СОЛНЦЕСТОЯНИЯ и РЕИНКАРНАЦИИ. По сюжету, молодая девушка оказывается в секте, где ей предстоит разобраться с деспотичным и демоничным Пастырем.

Комедия ПОЧТИ ЗНАМЕНИТЫ от режиссера фильма МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ расскажет о разных женщинах, которые объединяются вместе, чтобы петь. «Эта яркая и веселая комедия поддержит тех, кто переживал и не мог выйти из дома, а теперь вырвался в кинотеатры и сможет спеть вместе с героями фильма и почувствовать удовольствие от жизни», – уверена Надежда Мотина.

В фантастическом триллере МОЙ СОЗДАТЕЛЬ Тео Джеймс играет молодого ученого, который в секретной лаборатории разрабатывает возможность продления жизни, но фактически пытается воскресить погибшую возлюбленную. Прокатчик ориентируется на широкую аудиторию женщин и мужчин, поклонников фантастики и любителей романтических историй. Фильм оценит аудитория фильмов РЕПРОДУКЦИЯ и Я, РОБОТ.

Для поклонников В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА и ДОМА У ОЗЕРА прокатчик готовит экранизацию мирового бестселлера ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СТРОК. По сюжету, героиня случайно отправляет электронное письмо по ошибочному адресу и начинает переписку с неизвестным адресатом. «Это прекрасный безопасный роман, актуальный в эпоху коронавируса», – считает Мотина. Прокатчик будет сотрудничать с издательством, выпустившим роман, также планируется поддержка многих других партнеров.

В комедии НАРКОМАМА Изабель Юппер играет переводчицу в полиции, которая помогает раскрывать преступления. Случайно ей в руки попадает крупная партия наркотиков, и она начинает их продавать. Фильм в духе картин ОНА, В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ, ЕВА будет интересен не только любителям французского кино, но и поклонникам авантюрных приключений.

Большим летним релизом прокатчика станет остросюжетный триллер КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ... от режиссера Дэйва Франко и продюсеров ИГРЫ В ИМИТАЦИЮ и КТО ТАМ. В США фильм заявлен на 24 июля. Надежда Мотина отметила, что, по расчетам американских коллег, кинотеатры откроются в начале июня и ко времени выхода ДОВОДА и МУЛАН уже будут полноценно работать, поэтому фильм выходит в конце июля в качестве контрпрограммирования. По сюжету, две пары бронируют шикарную виллу на берегу океана и попадают в чью-то недобрую игру, так как дом напичкан камерами. По структуре сюжета картина напоминает ХИЖИНУ В ЛЕСУ и КЛАУСТРАФОБОВ. На этом релизе прокатчик вместе с традиционной рекламой будет использовать нестандартные активности.

Осенью Capella выпустит ГНЕЗДО с Джудом Лоу, который играет обаятельного лжеца, готового на все, чтобы сохранить свой роскошный образ жизни. Фильм был представлен на фестивале «Сандэнс» и получил высокую оценку критиков. Остросюжетный триллер АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ на основе реальной истории в духе комедии ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ расскажет про настоящего супергероя, бросившего вызов системе. Герой создал свой «Амазон» в мире Даркнета. В романтической истории любви ДЕВУШКА ГРЕЗ молодой человек проводит ночь с девушкой, влюбляется в нее, а она исчезает. Фильм понравится поклонникам картин ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ и ОДИН ДЕНЬ. «Самым любимым релизом» Надежда Мотина называет черную комедию ЕЩЕ ПО ОДНОЙ Томаса Винтерберга с харизматичным Мадсом Миккельсеном в главной роли. Фильм расскажет о группе друзей, которые спиваются в рамках научного эксперимента. Премьера должна состояться на фестивале в Торонто в сентябре. Прокатчик считает ее главным потенциальным хитом осени.

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29.04.2020 Автор: Рая Башинская