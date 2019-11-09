Прием заявок на участие в премии «Большая цифра» продлен

Оргкомитет 11-й Национальной премии в области многоканального телевидения «Большая цифра» объявил о продлении приема заявок на участие до 21 ноября 2019 года. В этом году в конкурс введены новые номинации и обновлен состав профессионального жюри. Председателем жюри, как и в прошедшие 10 лет, останется Анатолий Лысенко, родоначальник стандартов современного российского телевидения, имеющий абсолютный авторитет среди профессионалов и простых зрителей.

В жюри премии вошли:

Категория OTT TV и VOD сервисы

Координатор категории: Алексей Бырдин, генеральный директор, Ассоциация «Интернет-видео»

Егор Яковлев, основатель и генеральный директор «Платформы и Решения», медиаэксперт, основатель и акционер Tvigle.ru, создатель проекта Start.ru

Александр Широких, генеральный директор, НАТ

Григорий Кузин, директор проекта «Медиалогистика», MSK-IX

Денис Кусков, генеральный директор, ИАА TelecomDaildy

Денис Колесников, голос и создатель студии «Кураж-Бамбей», автор и ведущий шоу «Сериальный TRENDец», бренд-войс канала Paramount Comedy

Дарья Феоктистова, заместитель директора по развитию бизнеса, iKS-Consulting

Карен Казарян, генеральный директор, Институт исследований интернета

Александр Саблуков, генеральный директор, 0+ MEDIA

Категория Платформы, технологии и оборудование

Координатор категории: Алексей Бырдин, генеральный директор, Ассоциация «Интернет-видео»

Егор Яковлев, основатель и генеральный директор «Платформы и Решения», медиаэксперт, основатель и акционер Tvigle.ru, создатель проекта Start.ru

Александр Широких, генеральный директор, НАТ

Григорий Кузин, директор проекта «Медиалогистика», MSK-IX

Игорь Перкис, эксперт

Михаил Шадрин, директор отдела «Мультимедиа», ООО «СофтЛаб-НСК»

Олег Колесников, генеральный директор, консалтинговая компания KC Group

Категория Телеканалы

Координатор категории: Яна Бельская, главный редактор интернет-портала «Кабельщик»

Наталья Братчикова, директор департамента маркетинга фиксированного бизнеса и ТВ, ПАО «Мобильные ТелеСистемы»

Виталий Корнеев, технический директор, ЗАО «Видикон-К»

Жаркын Турсынов, партнер, директор по развитию, Лайфстрим (Смотрешка)

Николай Орлов, заместитель генерального директора по контентной политике, «Триколор»

Ольга Шерстобитова, ведущий менеджер по закупке контента, ПАО «ВымпелКом»

Любовь Кузнецова, начальник отдела мониторинга и оформления Телегида Управления ретранслируемых каналов, ОАО «НТВ-ПЛЮС»

Дарья Бояринова, старший менеджер по ТВ-продукту Megogo Россия

Андрей Голованов, независимый эксперт

Подкатегория Телепрограммы

Координатор категории: Яна Бельская, главный редактор интернет-портала «Кабельщик»

Анна Качкаева, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ

Любовь Кузнецова, эксперт Департамента управления контентом НТВ-ПЛЮС

Михаил Горячев, МТС

Андрей Голованов, независимый эксперт

Светлана Габуния, региональный директор Росcия/Балтия компании SDI Media

Ольга Шерстобитова, ведущий менеджер по закупке контента, ПАО «ВымпелКом»

Юлия Мишкуц, руководитель группы закупок Яндекс Эфира, Yandex

Объявление победителей «Большой Цифры» пройдет 29 января 2020 года в рамках ежегодного Форума и Выставки CSTB. TELECOM & MEDIA, который состоится с 28 января по 30 января в международном выставочном центре «Крокус Экспо» (павильон 2). Заявки номинантов на премию заполняются через личный кабинет на сайте Премии www.bigdigit.ru

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09.11.2019 Автор: Рая Башинская