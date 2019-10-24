Объявлена программа секции «Кино» на культурном форуме в Петербурге

23 октября состоялась пресс-конференция, на которой была анонсирована программа секции «Кино» VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Работа секции будет направлена на организацию сотрудничества крупнейших кино- и медиакорпораций России и мира. В пресс-конференции приняли участие руководитель секции «Кино», режиссер, продюсер Федор Бондарчук, председатель правления Ассоциации анимационного кино и киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор «Центральной киностудии имени М. Горького» Юлиана Слащева, директор по работе с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова, кинокритик и куратор Константин Шавловский.

Ключевыми темами секции «Кино» станет положение России на мировом кинорынке, продвижение российского контента за рубежом и развитие международного копродукционного сотрудничества. В числе спикеров и гостей секции заявлены ведущие кинематографисты, критики, эксперты, руководители крупнейших продюсерских центров, медиахолдингов и интернет-платформ из России, Китая, США, Великобритании, Франции, Италии и других стран мира.

«Этот год стал во многих смыслах этапным для продвижения российского контента за рубежом, — рассказал Федор Бондарчук. – Впервые в России, в Санкт-Петербурге прошел Синепозиум Международной ассоциации кинокомиссий, и это совпало с проектом внедрения федеральной системы рибейтов, которая сейчас находится на рассмотрении в Правительстве. Также впервые в России в этом году состоится форум международных дистрибьюторов Key Buyers Event. Наконец, мы очень дорожим и выделяем второй Коллоквиум ФИПРЕССИ, который пройдет в Петербурге».

Программу секции откроет панельная дискуссия «Россия на мировом кинорынке», на которой лидеры индустрии подведут итоги международного сотрудничества в области кино в 2019 году. Участниками дискуссии станут руководитель секции Федор Бондарчук, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, директор по работе с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова и другие эксперты.

На панельной дискуссии «Российско-китайское сотрудничество в области кино» будет обсуждаться, где и как нужно искать интересные зрителям обеих стран темы, есть ли «подводные камни» в финансировании и совместном производстве фильмов, какие сейчас самые востребованные в Китае специалисты и услуги, что российская индустрия может предложить Китаю, как и где стоит искать подходящих партнеров. В дискуссии примут участие продюсер дистрибуционной компании Airmita Ду Лян (КНР), продюсер компании China International Filmand Media Лю Сюань (КНР), художник-постановщик Артур Мирзоян, продюсер, владелец студии компьютерных спецэффектов Algous Studio Алексей Гусев, а также известный продюсер, участвовавшая в многочисленных копродукциях с Китаем Шань Там (Гонконг, Китай).

На мастер-классе «Реальность фантастического мира» Федор Бондарчук расскажет о своей работе с фантастическими сюжетами, а также покажет эксклюзивные фрагменты из ВТОРЖЕНИЯ, который выходит в прокат 1 января 2020 года. Художник-постановщик сериала «Чернобыль» Люк Халл (Великобритания) проведет мастер-класс, на котором расскажет о своей работе по воссозданию эпохи Чернобыля. А продюсер Крис Кларк (Великобритания) поделится секретами успешного кино на мастер-классе «История на миллион: точка зрения продюсера». Сценарист, режиссер и продюсер, номинант на премию «Эмми» Пол Браун (США) на мастер-классе «Приемы создания героев, которым хочется сопереживать» расскажет об уникальных приемах сценарного мастерства на примере фильма МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ.

В программу мероприятий по анимации войдет панельная дискуссия «Копродукция как основной вектор развития анимационной индустрии в России». Участниками станут генеральный директор и президент Cyber Group Studios Пьер Сисман (Франция), исполнительный вице-президент Toonz Media Group Пол Робинсон (Великобритания), старший вице-президент, директор по контенту и международной детской стратегии Turner EMEA Патриция Хидалго (Великобритания) и другие эксперты.

На мероприятии «Современные тенденции в российской анимации: питч-сессия новых отечественных анимационных проектов» будут представлены проекты на стадии производства, еще не доступные широкому зрителю. О свежих идеях и перспективных мультфильмах расскажут директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, продюсер анимационных проектов Анимационной студии «Паровоз» Мари Льида, генеральный продюсер Группы компаний «РИКИ» Илья Попов и другие. Модератором выступит директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.

«Для анимации на сегодняшний день самым актуальным вопросом является копродукция, – отметила Юлиана Слащева. – Мы объехали все международные кинорынки и столкнулись с очевидной проблемой. Наши анимационные проекты, которые пробились и успешны, это скорее исключение, подтверждающее правило. Чтобы продаваться в Европу, Америку, на очень развитые рынки, нужно обсуждать проекты вместе фактически с нуля. Я говорю о совместных редакторских группах, о совместных продюсерских усилиях. Только в этом случае наша анимация по-настоящему может «пойти» в мире. Конкуренция огромная, и поэтому нам нужно идти в копродукционные проекты с иностранными производителями. Мы обсудим копродукционные проекты и с российскими интернет-платформами, потому что они тоже являются возможными проводниками нашего контента на международные рынки. Вопрос только в хорошей адаптации на разные языки».

Раз в два года в рамах секции «Кино» собирается коллоквиум Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ), на котором проходят показы и обсуждения современного российского кино. Для участия в коллоквиуме приедут кинокритики, представляющие ведущие мировые издания о кино, отборщики важнейших мировых кинофестивалей. Заключительным мероприятием станет круглый стол, посвященный актуальному состоянию российского кинематографа, в котором примут участие представители ФИПРЕССИ, российские кинематографисты, журналисты, исследователи кино.

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24.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: СПБМКФ