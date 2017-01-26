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Идею о повышении цен на прокатки будут дорабатывать

В Минкульте назвали инициативу – одной из рабочих мер на рассмотрении

Министерство культуры РФ рассматривает идею о резком повышении стоимости прокатного удостоверения для фильмов, выходящих в кинотеатры, в рабочем порядке, назвывая ее лишь одной из возможных из мер по осуществлению протекционистской политики в отношении российского кино. Такую официальную позицию ведомства озвучила его пресс-служба в ответ на запрос РИА Новостей. «В последние годы министерство культуры РФ ведет планомерную работу, направленную на развитие отечественной киноотрасли. Это подразумевает в том числе и принятие законодательных инициатив, направленных на реализацию протекционистских мер в интересах российского кинематографа. Стоит отметить, что повышение размера государственной пошлины на оказание государственной услуги по выдаче прокатных удостоверений – лишь одна из предложенных мер», – уточнили в пресс-службе.

Резонансная инициатива увеличения стоимости прокатки до 5 млн рублей вызвала большой отклик у профессионального киносообщества, и даже пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков обратил внимание на то, что такая идея требует тщательной проработки. Потому, пока окончательное решение по предложению не принято, и это также подтвердили в пресс-службе. Там подчеркнули, что в ближайшее время эта инициатива будет дорабатываться с учетом мнений федеральных органов исполнительной власти и ведущих представителей киноиндустрии.  

26.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РИА Новости

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