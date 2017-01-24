Стоимость прокатки может возрасти до 5 млн рублей

Министерство культуры и Фонд кино прорабатывают возможность резкого увеличения стоимости прокатного удостоверения, сообщают «Ведомости». Сегодня этот документ обходится правообладателю в 3,5 тыс. рублей – это сумма госпошлины, которую необходимо уплатить при получении разрешения. Предложение министерства увеличивает «входную стоимость на рынок» до 5 млн рублей.

Резкое увеличение стоимости прокатных удостоверений станет очередной мерой поддержки отечественного кино. «Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества, – цитируют «Ведомости» главу Фонда кино Антона Малышева. – Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино». При этом, как выяснилось, платить за прокатку 5 млн будут как иностранные, так и отечественные картины. Однако, фильмам российского производства, эти затраты планируется тем или иным образом компенсировать. К сожалению, пока непонятно, как в такой ситуации будет выживать ограниченный прокат, в который выходит в основном европейское, фестивальное и авторское кино, а также различные концерты и театральные постановки. Их общие сборы от проката обычно не столь велики. Фактически, инициатива чиновников, делает выпуск в кинотеатры подобного контента нерентабельным. Еще более трудным становится положение так называемых независимых дистрибьюторов.

Средства, полученные государством от выдачи от прокатных удостоверений, должны будут перенаправляться напрямую в Фонд кино, чтобы тот распределял их на поддержку российских картин.

24.01.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ведомости