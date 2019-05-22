Хоррор «Проводник» наградили на тематическом кинофестивале в Афинах

Российский мистический хоррор ПРОВОДНИК отметили призом за лучшую операторскую работу на Horrorant Film Festival в Афинах. Ежегодно этот смотр представляет поклонникам лучшие образцы жанра со всего света, в том числе голливудские проекты. Награда, которую присудили оператору Юрию Бехтереву, подчеркивает высокое качество исполнения этого проекта. А для самих создателей − это неоспоримое признание со стороны не только ценителей хорроров, но и коллег из мира кино.

В Греции картину представлял режиссер Илья Максимов: «Получить приз на фестивале фильмов ужасов − это вообще круто. Тем более что ни я, ни наш оператор Юрий Бехтерев до этого хорроры не снимали. Приятно и важно, что наша страна была представлена именно фильмом ПРОВОДНИК. Публика принимала просто замечательно. Особенно понравилась Саша Бортич».

А чуть раньше ПРОВОДНИК был представлен на Международном фестивале фантастических фильмов в Брюсселе и получил восторженные отзывы как от профессионалов киноиндустрии, так и почитателей мистики. Международный интерес к картине подтверждают и успешные продажи. Фильм уже продан в Китай, Южную Корею, Японию и страны Латинской Америки. Как рассказал продюсер проекта Михаил Курбатов, интерес публики к российской мистике на этих территориях сопоставим с интересом к голливудским фильмам ужасов. В данный момент ведутся переговоры о дистрибуции еще на нескольких стран.

Мистический хоррор ПРОВОДНИК − история девушки Кати, которая видит призраков. Когда пропадает Катина сестра-близнец, девушка в одиночку бросается на ее поиски. В полиции подозревают, что сестры вообще не существует, она − плод Катиного больного воображения. В процессе поисков сестры Катя понимает, что в городе орудует серийный маньяк, и сестра − одна из его жертв. Еще есть надежда спасти ее, но в мрачном, полном тайн городе нельзя доверять никому, даже самой себе.

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22.05.2019 Автор: Артур Чачелов