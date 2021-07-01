Владимир Путин подписал законы о единой онлайн-«витрине» и «приземлении» зарубежных IT-компаний

Президент России подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России, сообщает ТАСС. Также Владимир Путин подписал законопроект о создании бесплатной общероссийской системы интернет-трансляций телеканалов. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь с 1 января 2022 года зарубежные IT-компании, у которых суточная аудитория составляет более 500 тысяч пользователей, обязаны будут открыть филиал, представительство или уполномоченное юрлицо в России. Сайты, которые не исполняют российское законодательство, получат специальную маркировку в поисковых системах. Кроме того, их исключат из выдачи поисковиков, а также платформы получат запрет на рекламу в России, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. В случае нарушения требований доступ к иностранным ресурсам может быть частично ограничен или полностью заблокирован.

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в России филиалы или представительства, включает 20 платформ. В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. При этом список может корректироваться.

Второй подписанный сегодня законопроект, касающийся единой системы интернет-трансляций телеканалов, имеет ряд отличий от ранних редакций. В частности, распространение телеканалов в сетях IPTV выведено из сферы документа, закон применяется только к распространению телеканалов первого и второго мультиплексов. Согласно этой инициативе, трансляция телеканалов в онлайне должна будет осуществляться в неизменном виде, исключающем наличие специальной интернет-версии вещания. Ни телевещатели, ни распространители не будут платить друг другу за распространение контента. Заключать лицензионный договор владельцам АВС с телевещателями не требуется. Чтобы обеспечить техническую возможность интернет-трансляций, вещатель и владелец АВС должны будут заключить договоры с уполномоченной организацией. Число таких организаций, которые могут выступать посредниками между телевещателями и владельцами АВС, будет определятся Роскомнадзором.

Также законом урегулированы условия использования специального программного обеспечения для распространения телеканалов в интернете. Распространение будет осуществляться с использованием специального ПО, предоставленного уполномоченной организацией, либо собственного ПО, соответствующего установленным требованиям. Требования к ПО устанавливаются Роскомнадзором.

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01.07.2021 Автор: БК

Источник: РИА Новости, ТАСС