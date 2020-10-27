Новости


Президент России предложил поддержать кинопоказ

О плачевном положении кинотеатров президенту сообщил Владимир Толстой

Президент России Владимир Путин предложил разработать систему поддержки кинотеатров, увязав объем выделяемых им средств с долей демонстриуемых отечественных фильмов, сообщает «Российская газета». Предложение было высказано президентом на заседании Совета по культуре и искусству.

В специальном выступлении о бедственном положении кинотеатров Путину рассказал советник по культуре Владимир Толстой. По его прогнозам, доходы кинотеатров на фоне пандемии в 2020 году сократятся на 60%, на 35 млрд рублей. После локдауна, по данным Толстого, не открылись 15% кинотеатров, к концу нынешнего года эти потери могут составить уже 40%. Утрата около половины сети кинопоказа сделает почти нерентабельным отечественное производство. Советник по культуре предупредил, что могут оказаться напрасными успешные усилия последних лет по возрождению российского кино.

В ответ Владимир Путин поручил Толстому подготовить предложения по новым мерам поддержки. Также было озвучено предложение о продлении льготного периода по уже введенным мерам и о распространении данных мер на те регионы, где они не действуют.

До этого момента Владимир Путин не высказывался по вопросу поддержки кинопоказа в связи с пандемией коронавируса. За время локдауна многие представители киноиндустрии неоднократно выражали недовольство недостаточными мерами по спасению отрасли. Одной из главных мер помощи кинопоказу в самом начале режима самоизоляции стало разрешение кинотеатрам оформлять временное освобождение от платежей за аренду федерального имущества.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

27.10.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: «Российская газета»

Новости по теме:

Минкультуры назвало победителей питчингов анимационных проектов

Минкультуры начинает новый отбор кинопроектов для господдержки

Во Всеволожском районе Ленинградской области закрылись кинотеатры

Минкультуры назвало участников питчингов игрового кино в 2020 году

Петербург распределил 120 млн рублей в рамках поддержки производства фильмов


Самое читаемое

Компания не смогла найти инвестора или покупателя на свои активы

Сервис коротких видео Quibi закрывается

Подробнее
Весь пьедестал должны занять новинки!

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 22–25 октября

Подробнее
«Глубже!», несмотря на большее количество сеансов, пока второй.

Предварительная касса четверга: «Дедушка нелегкого поведения» вырвался в лидеры

Подробнее
Новости от UPI, ЦПШ, MEGOGO, «Экспоненты», «Капеллы» и других

Обзор изменений графика релизов России за неделю с 19 по 25 октября

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}
 
 