Президент России предложил поддержать кинопоказ

Президент России Владимир Путин предложил разработать систему поддержки кинотеатров, увязав объем выделяемых им средств с долей демонстриуемых отечественных фильмов, сообщает «Российская газета». Предложение было высказано президентом на заседании Совета по культуре и искусству.
В специальном выступлении о бедственном положении кинотеатров Путину рассказал советник по культуре Владимир Толстой. По его прогнозам, доходы кинотеатров на фоне пандемии в 2020 году сократятся на 60%, на 35 млрд рублей. После локдауна, по данным Толстого, не открылись 15% кинотеатров, к концу нынешнего года эти потери могут составить уже 40%. Утрата около половины сети кинопоказа сделает почти нерентабельным отечественное производство. Советник по культуре предупредил, что могут оказаться напрасными успешные усилия последних лет по возрождению российского кино.
В ответ Владимир Путин поручил Толстому подготовить предложения по новым мерам поддержки. Также было озвучено предложение о продлении льготного периода по уже введенным мерам и о распространении данных мер на те регионы, где они не действуют.
До этого момента Владимир Путин не высказывался по вопросу поддержки кинопоказа в связи с пандемией коронавируса. За время локдауна многие представители киноиндустрии неоднократно выражали недовольство недостаточными мерами по спасению отрасли. Одной из главных мер помощи кинопоказу в самом начале режима самоизоляции стало разрешение кинотеатрам оформлять временное освобождение от платежей за аренду федерального имущества.
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27.10.2020 Автор: Никита Никитин
Источник: «Российская газета»
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