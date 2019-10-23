Путин поручил Голодец помочь документальному кино

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Ольгой Голодец призвал помочь в продвижении российского документального кино, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

17 октября на встрече с выдающимися выпускниками во ВГИКе к Путину обратилась выпускница документальной мастерской София Гилеева. По ее мнению, документальное кино «умирает» в России, так как не производится качественных проектов. Гилеева попросила создать студию для молодых специалистов, которая будет заниматься всеми циклами производства. В ответ глава государства тогда указал, что вопрос должен быть проработан и это можно и целесообразно сделать.

На встрече с Голодец Путин отметил, что нужно обсудить документального кино. «Если вы еще не обсуждали проблемы документального кино, я прошу вас это сделать. Там есть ряд моментов, связанных с продвижением этого контента. Я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы талантливые ленты продвигались и на экраны, и на телевидение», – заявил президент. – Есть достижения России, есть какие-то проблемы, о которых тоже нужно ставить вопрос в документальном кино. Есть привлекательные вещи, связанные с экологией, с внутренним туризмом, с искусством и так далее. Эта ниша, безусловно, имеется и востребована. Надо им просто помочь».

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23.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: РИА Новости